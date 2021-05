’Ik ben 26 en nog steeds single, het voelt heel eenzaam’

Lieve Sabine, ik ben momenteel 26 jaar oud. Iedereen in mijn omgeving heeft een relatie, is verloofd of getrouwd. Sommigen hebben kinderen, een eigen huis gekocht en ga maar door. En wat heb ik? Op een eigen bedrijf na heb ik naast werk geen relatie. Ik woon in een klein huurappartement. En het voelt soms alsof ik gigantisch achterloop in vergelijking met leeftijdsgenoten en dat is best eenzaam. Ik wil en ga de boel niet forceren om ook iemand te ontmoeten en kinderen mee te krijgen. Of om mee te trouwen, maar het voelt alsof ik door mijn leeftijd wel achterloop. Mensen kunnen wel zeggen ’het is jouw tijd nog niet’ of ’ik ken er genoeg die op hun 30ste ook nog niks hebben’ of dat ik er maar van moet genieten. Maar dat is geen rustgevende gedachte, omdat ik in mijn omgeving de enige ’alleenstaande’ ben. Zoals ik al schreef; dit voelt heel eenzaam.

Sabine: „Tja, en ook ik zal tegen je zeggen dat je uiteindelijk niets anders kan doen dan wachten op iemand die wel goed bij je past. Want wat was je anders van plan? Zomaar iemand kiezen met wie je een gezin gaat stichten? Nee toch, haha. Dus raad ik je aan om een beetje actief te zoeken. Door bijvoorbeeld op de sportschool goed rond te kijken, of op een andere manier met mannen in contact te komen, dan lukt het vanzelf. Dus ik hoop echt dat je een beetje goed om je heen kijkt. Wie weet wie je allemaal tegenkomt. Wat je ook nog zou kunnen proberen is om iemand via een website te vinden. Er zijn zoveel prima relatiewebsites waarop je leuke mannen kunt vinden. Dus lieve brievenschrijfster, je bent niet alleen in je eenzame gevecht. Ik hoop dat je snel een leukerd vindt.”

