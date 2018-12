Social media #sollicitatietips

Belangrijkste social media

De meest bekende social media onder onze VROUW-lezeressen zijn Facebook en Twitter, maar het belangrijkste sociale platform voor werk is Linkedin. Dit online netwerk is opgericht voor vakmensen.

Het belangrijkste doel is om leden met elkaar en elkaars netwerk in contact te brengen. Je kunt jezelf bij LinkedIn goed promoten door duidelijk te laten zien wat jouw expertise is en wat je allemaal hebt gepresteerd binnen jouw vakgebied.

Nog een tip: bel je vorige baas eens op en vraag of hij/zij een mooie referentie over je schrijft op LinkedIn. Zo ziet die toekomstige baas direct waarom hij of zij juist jou moet uitnodigen voor een gesprek!

Google jezelf

Je kunt er vergif op innemen of een potentieel toekomstige werkgever doet online eerst een beetje research voordat je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Doe hetzelfde: wat verschijnt er bovenaan in Google? Is dit je Facebook of Twitter account? Of misschien je reisblog ? Niets mis mee natuurlijk. Controleer alleen wel of je niet een paar verdwaalde foto’s tegenkomt van jezelf in licht beschonken toestand of in een andere benaderde situatie die niet geschikt is voor de ogen van je toekomstige baas, collega's en eigenlijk ook niet voor de rest van de wereld. Bekijk, beoordeel en verwijder. De Delete knop zit niet voor niets op je toetsenbord.

Profiel

Je wilt graag zo professioneel mogelijk overkomen. Let dus goed op wat er bijvoorbeeld in je Twitter-biografie staat. Natuurlijk hoef je niet alleen maar serieus te zijn, maar let er wel op dat je profielen op Facebook en Twitter een professioneel beeld geven van je kwaliteiten als persoon:

Uitingen: Wanneer je een rotdag hebt op je werk wil je het misschien even kwijt aan iemand. Doe dit via de telefoon, maar zet het niet op social media.

Grammatica: Hoe enthousiast je ook bent om heuglijk nieuws te posten, zoals de bruiloft van je zusje of een baby op komst, controleer je spelling. Niets is zo gênant als een berichtje vol spelfouten , niet alleen voor je baas, maar helemaal voor jezelf…

Privacy

Wil je zo vrij mogelijk zijn om te plaatsen wat je wilt? Dan zijn de privacyinstellingen van sociale media je beste vriend. Hiermee kun je zelf bepalen wat anderen te zien krijgen. Denk ook goed na als een werkgever een vriendschapsverzoek stuurt. Bang om de baas voor zijn hoofd te stoten door zijn of haar verzoek te weigeren? Maar ondertussen ook niet overtuigd van de representativiteit van je posts? Pas dan je privacyinstellingen aan. Of censureer je posts.