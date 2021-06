Premium Binnenland

Grote opluchting om afscheid mondkapjes: ’Steeds zo’n bezwete mond, het went niet’

Maandenlang droegen ze een mondkapje. Niet alleen om even de winkel in te gaan maar de hele dag op hun werk: in de drogist, het ziekenhuis, de supermarkt. Hoe kijken zij uit naar het einde van de mondkapjesplicht? We vroegen het op de laatste benauwde dag.