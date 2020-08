Weekhoroscoop 36

Ram

Liefde: Iemand verwart je stralende lach en vriendelijkheid met een duidelijke flirt. Zo was het voor jou absoluut niet bedoeld! Neem direct afstand als je merkt dat de ander wel érg enthousiast reageert op je aanwezigheid.

Financiën: Je hebt de laatste tijd iets te gemakkelijk geld uitgegeven waardoor je nu met je neus op de feiten wordt gedrukt. De rekeningen stapelen zich op waardoor je het overzicht dreigt te verliezen. Het bijhouden van een kasboek kan je helpen.

Werk: Zoals het nu gaat, vind je werken absoluut niet erg. De druk is van de ketel en je hebt werkelijk plezier in wat je doet. Geld verdienen was nog nooit zo leuk.

Persoonlijk: Je hebt al zo lang geen vrije momenten gehad dat je haast niet meer weet hoe je deze het beste kunt besteden. Waak ervoor dat je de uren niet zomaar door je vingers laat glippen, tijd is waardevol en vrije tijd al helemaal.

Stier

Liefde: Belangrijke beslissingen op liefdes of relatiegebied kun je beter even uitstellen. Laat toekomstplannen nog heel even voor wat ze zijn en richt je vooral op het hier en nu.

Financiën: Je zult meer moeite moeten doen om je geld te verdienen. Dit betekent meer uren werken of zwaarder werk doen dan wat je gewend bent. Gelukkig duurt dit maar even, volgende week gaan de dingen je weer gemakkelijker af.

Werk: Iedereen is een open boek voor jou momenteel. De blik in de ogen, de lichaamstaal, je hebt de mensen zó door. Hier kun je vooral op je werk goed je voordeel mee doen.

Persoonlijk: Hoewel je populair bent bij vrienden en kennissen zit je zelf niet echt te wachten op al te veel afspraken. Je hebt diverse hobby’s waar je al een poosje niet aan toe bent gekomen en kunt jezelf prima vermaken.

Tweelingen

Liefde: Een keuze tussen het hoofd en het hart is nooit eenvoudig. Hebben je twijfels betrekking op je geliefde of iets wat vooral met jouzelf te maken heeft?

Financiën: Creativiteit is nu dé eigenschap waarmee je meer geld kunt verdienen. Een creatief idee of fysieke handigheid brengt je verder dan je had durven dromen. Mits je er werk van durft te maken!

Werk: Raffel de dingen niet af maar neem je tijd en controleer jezelf. Ook met betrekking tot het lezen van e-mails of brieven is het verstandig om hier even rustig voor te gaan zitten. In de haast kun je bepaalde teksten verkeerd lezen of anders interpreteren dan er wordt bedoeld.

Persoonlijk: Denk wat meer aan je nachtrust. Zwakke plekken of onderliggende kwaaltjes kunnen nu dor slaapgebrek eerder de kop op steken.

Kreeft

Liefde: De wensen die je koestert zijn helaas op korte termijn (nog) niet haalbaar. Je geliefde is zich hiervan bewust maar wil de pret niet bederven. Wel zal hij of zij alles in werking stellen om een goed alternatief te vinden.

Financiën: Je geeft nu meer geld uit aan je huis en als je kinderen hebt ook aan je gezin. Dit kan nu nog wel even lijden; over twee weken is het weer tijd om de hand op de knip te houden.

Werk: Verdeel je tijd, aandacht en energie op de juiste manier. Waarom zou je je nu al druk maken om dingen die best nog even kunnen wachten? Werk je lijstje rustig af en laat je niet onnodig opjagen. Ook niet door jezelf!

Persoonlijk: Je bent meer met andere dingen bezig dan met je gezondheid waardoor je in de verleiding komt om makkelijk (en minder gezond) te eten. Drink meer water om afvalstoffen kwijt te raken en hoofdpijn te voorkomen.

Leeuw

Liefde: Je hebt moeite om oude patronen los te laten waardoor de kans bestaat dat je geliefde hier deze week - wéér- over valt. Blijf vooral communiceren en durf ‘sorry’ te zeggen.

Financiën: Hoe meer je jezelf of je product laat zien, hoe meer geld je kunt verdienen. Juist nu is een goede zichtbaarheid van groot belang. Ook de juiste PR kan veel verschil maken in positieve zin. Als je je hier nog niet in hebt verdiept is dit een goed moment.

Werk: Alles waar je nu vaart achter wilt zetten zal juist enorme vertraging oplopen. Neem vooral de tijd en maak je niet druk als er buiten jouw macht iets uitloopt. Het is wat het is en misschien kun je deze tijd gebruiken om nieuwe kennis op te doen.

Persoonlijk: Laat je geen geld uit de zak kloppen door valse beloften. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat het vaak ook. Door vooral logisch te blijven nadenken bespaar je jezelf een flinke teleurstelling.

Maagd

Liefde: Jij en je geliefde zitten niet helemaal op één lijn met betrekking tot jullie persoonlijke toekomstplannen. Het is belangrijk om hier op korte termijn een gulden middenweg in te vinden.

Financiën: Meer inkomsten en minder uitgaven zijn te verwachten. De dingen komen niet alleen meer in balans, je financiën gaan er ook daadwerkelijk op vooruit. Positieve ontwikkelingen zijn te verwachten.

Werk: Je hebt een geweldig idee om bepaalde werkzaamheden te vergemakkelijken of te versnellen. Je werkgever zou wel eens meer interesse kunnen hebben dan je denkt. Maak een afspraak met hem of haar om een en ander te bespreken, niet geschoten is altijd mis.

Persoonlijk: Wat niet direct hoeft komt nu automatisch op een lager pitje te staan. De belangrijkere zaken daarentegen nemen vanzelf een spurt. Just go with the flow, Maagd!

Weegschaal

Liefde: Durf je diepere gevoelens uit te spreken. Zelfs als je sommige dingen zelf een beetje gek vindt is het toch beter om het er gewoon maar op te wagen.

Financiën: Bepaalde veranderingen die je hebt doorgevoerd blijken een schot in de roos. Het werkt niet alleen fijner, je raakt er zelf ook meer door gemotiveerd. Makkelijker én leuker geld verdienen dus!

Werk: Je kunt deze week beter niet alleen op je intuïtie vertrouwen. Voor je iets doet of zegt is het beter om je op de feiten te baseren. Dek jezelf in en houd bewijzen in de vorm van printscreens paraat.

Persoonlijk: Elk nadeel heeft zijn voordeel. De kunst is om dit ook daadwerkelijk te zien.

Schorpioen

Liefde: Er is een enorme olifant in de kamer die angstvallig – nog steeds – wordt genegeerd. Noem het beest bij de naam en praat erover, dan kunnen jullie dit in elk geval achter jullie laten.

Financiën: Hoewel je op de gebruikelijke dag je salaris krijgt kan het deze week voelen of het wachten oneindig duurt. Je staat er financieel iets minder gunstig voor dus elke dag dat je je geld eerder krijgt gestort is meegenomen. Helaas, nog even geduld.

Werk: Je collega’s verwachten min of meer van je dat jij het roer overneemt of in elk geval het initiatief neemt. Met jouw inzicht is dit natuurlijk geen enkel probleem.

Persoonlijk: Laat alles en iedereen even gaan en stap opzij in een moment van stilte. Heerlijk om even alleen naar je eigen gedachten te kunnen luisteren. Wat zeggen ze? Waar heb je nu eigenlijk het meest behoefte aan?

Boogschutter

Liefde: Jullie kennen elkaar zo goed dat je vaak al weet wat de ander wil gaan zeggen, maar wat als jullie elkaar ook helemaal zouden laten uitpraten? Grote kans dat er plotseling heel andere gesprekken gevoerd zullen worden.

Financiën: Op financieel gebied lijk je nu een beetje vast te zitten. Er gaat weinig uit maar er komt ook weinig binnen. Geen zorgen, binnen een paar weken komt alles weer in beweging en wel in positieve zin!

Werk: Baseer je niet alleen op theorie. Luister ook naar je gevoel en bekijk de situatie in zijn geheel. Ook de reactie van de betrokkene is belangrijk bij het nemen van de juiste beslissingen.

Persoonlijk: Wees niet bang voor het onbekende. Laat het onbekende maar bang zijn voor jou! Wie weet worden jullie nog de beste vrienden.

Steenbok

Liefde: Als het aan jou ligt doe je deze week alles om je lief te plezieren. Zelfs als je hiervoor je agenda moet omgooien of jezelf een paar uur nachtrust moet ontzeggen. Erg lief, maar blijf ook goed voor jezelf zorgen.

Financiën: Plannen op financieel gebied nemen deze week een vogelvlucht. Er blijkt meer haalbaar dan je dacht en ook nog sneller dan verwacht.

Werk: In alle drukte kan feedback of advies dat je geeft misschien wat norser overkomen dan je bedoelde. Niet alleen persoonlijk, ook in de mail of via de app. Klein aandachtspuntje. Verder is er voor jou persoonlijk goed nieuws te verwachten!

Persoonlijk: Laat de gedachte los dat je altijd en overal direct een oplossing voor moet bedenken. Wie heeft jou dit ooit wijsgemaakt?

Waterman

Liefde: De tranen zitten hoog deze week. Je hebt de neiging overgevoelig te reageren of zelfs in de verdediging te schieten met als gevolg een enorme woordenwisseling die gebaseerd is op een misverstand. Zonde van de tijd en energie, Waterman. Anders neem je even een time-out?

Financiën: Qua financiën valt er nog wel wat winst te behalen. Onverwachte uitgaven hebben een flinke deuk in je budget geslagen terwijl er in verhouding juist minder binnen kwam. Hier ervaar je nu de nasleep van. Het komt goed, maar voorzichtigheid is geboden.

Werk: Iemand op de werkvloer is niet helemaal eerlijk tegen je maar mooi dat jij daar niet in trapt. Men moet toch echt iets vroeger opstaan om jou in de maling te nemen, zeker nu. Dit is ook een goed moment om iets voor jezelf te beginnen, als je dit zou willen.

Persoonlijk: Dit is een perfect moment om je vleugels uit te slaan en je horizon te verbreden. Laat jezelf geen verplichtingen of beperkingen opleggen, je weet niet half hoezeer je ook anderen inspireert door nu je eigen plan te trekken.

Vissen

Liefde: Een vriend(in) met serieuze problemen eist al je tijd op waardoor de quality time met je geliefde er even bij in schiet. Blijf je grenzen bewaken en zorg ervoor dat je niet wordt opgeslokt door andermans narigheid. Maak ook tijd voor leuke dingen met je partner!

Financiën: Neem even wat gas terug met het oog op geld uitgeven. Het feit dat je wat makkelijker met geld omgaat kan aan het eind van de maand de nodige problemen opleveren.

Werk: Leg contact met iemand die je bewondert of tot wie je je op creatief of zakelijk vlak voelt aangetrokken. Een fijne samenwerking kan het gevolg zijn als je nu je hart durft te volgen!

Persoonlijk: Er zijn meerdere kansen om je heen aanwezig maar je zult ze zelf moeten pakken. Wees niet bang om ze te zien en durf vooral ook te geloven dat je het waard bent om deze nieuwe mogelijkheden naar je toe te trekken.