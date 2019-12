Kleurentrucjes voor het instant-kerstgevoel

„Een trend die altijd goed scoort, is de kerstklassieker met kleuren als rood, wit en zilver. Om er een hippe draai aan te geven, kun je ze combineren met hout. Het liefst met ruw steigerhout of doorleefd hout met organische vormen.”

TIP Je kunt ook zelf iets maken. Ga bijvoorbeeld met de kinderen naar het bos en verzamel allerlei buigzame takjes. Knoop ze thuis met een touw tot een krans. Laat er nog wat takjes uitsteken voor een robuust effect.

Pastel

„Een chique trend zie je in poederpastellen en zachte kleurtonen als roze, groen, blauw en lila die gecombineerd worden met zachte materialen als fluweel en nepbont. Je kunt dit toepassen in de woonkamer door fluwelen kussens of plaids op de bank te leggen, maar ook door fluwelen kerstballen in de boom te hangen. Deze zachte tonen gaan goed samen met goudkleurig messing, voor een echte art deco-stijl.”

TIP Sla kleine spijkertjes rondom de voordeur en hang hier een lichtsnoer omheen voor een feestelijke binnenkomst.

Blauw

„Mysterieus blauw is ook een nieuwe trend. We gaan heel veel blauwtonen zien deze kerst, zoals petrolblauw, koninklijk blauw en zeegroen. Dit staat heel mooi met zwarte metalen, donkergrijs en zilver.”

Ⓒ Intratuin

TIP Kies altijd voor een kleurthema dat past bij het huis. Veel natureltinten in huis? Kies dan voor goud en okergeel, dit zit in dezelfde kleurfamilie. Zo blijft het chic en rustig.”

