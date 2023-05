Robert de Niro op 79ste weer vader: ’Veel te oud’

Kinderen krijgen op latere leeftijd: egoïsme of krankzinnig?

„Aan dat zaad van mannen zou ook een uiterste houdbaarheidsdatum moeten zitten. De kwaliteit neemt na hun 45ste wel af, maar het is niet zo dat ze zoals vrouwen, daarna ook in rap tempo richting het onvruchtbare deel van hun leven gaan. Daar heeft de natuur wat mij betreft een fout gemaakt. 79 is te oud om nog vader te worden. Veel te oud.

Ratelband

Ik heb me ook zo zitten opwinden over Emiel Ratelband, die op z’n 73ste nog een negende kind bij een vrouw had besteld. Dat zou niet moeten mogen en is op alle mogelijke manieren exemplarisch egoïstisch. In wiens belang is daar gehandeld? In het belang van Emiel, uiteraard. Hij had nog even een leuk verzetje nodig, zo op de valreep van z’n leven. Dat het kind naar alle waarschijnlijkheid op jonge leeftijd een ouder gaat verliezen, is bijzaak.

Niet oké

Zo ook met Robert de Niro. Zeker, er zijn heel wat kwieke bijna 80-jarigen, maar het gros kampt in meerdere of mindere mate met de gevolgen van de aftakeling, zowel fysiek als mentaal. Nou heeft dit kindje nog zes broers en zussen (de oudste zus is 51!) en heeft papa inmiddels kleinkinderen die ouder zijn dan het kind, dus ongetwijfeld liefde te over. Maar dat maakt het nog niet oké.

Kritisch

Ik maak me er soms wel eens druk over, over het feit dat ik 45 ben en een 1-jarige heb rondlopen. Regelmatig maken mijn vriend en ik de rekensom; als ze naar school gaat, zijn we bijna 50. Naar alle waarschijnlijkheid gaat ze uit huis als wij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Daar zijn we kritisch op; we hadden dat heel graag liever anders gezien. Beter had ze jaren eerder gekomen, zoals we in gedachten hadden. Dat ging echter drie keer mis.

Kleindochter

De dag dat ik mijn vriend belde om hem te vertellen dat ik tóch weer zwanger was, ondanks dat we het hoofdstuk hadden afgesloten, heb ik het meerdere keren paniekerig geroepen. ’Maar we zijn veel te oud! Dit kan niet!’ Inmiddels ben ik daarop teruggekomen. Ja, we zijn als ouders oud, maar niet te oud. Niemand denkt dat ik haar oma ben of dat mijn vriend met zijn kleindochter op pad is. Als je mensen laat gokken hoe de vork bij mannen als Ratelband of de Niro in de steel zet, zal iedereen zijn geld op ’grootvader’ in zetten.

Onder de tram

Het leven geeft geen garanties. Ook als je met 25 een kind krijgt, kun je een dag later onder de spreekwoordelijke tram lopen. Maar als je met 79 nog eens aan een fase begint die drie generaties achter je ligt, kun je er vergif op innemen dat het hele ouderschap van korte duur gaat worden. Dat vind ik zielig ja. Het hoort je intentie te zijn je kind heel lang bij te staan.

De kist in

Het is slechts een paar mensen gegeven knetterkwiek en loeioud de kist in te rollen. Het gros gaat met nasty kwalen, dementie, rollators en incontinentieluiers. Hoe leuk is het voor een basisschoolkind daarmee geconfronteerd te worden? ’Papa ligt even in zijn stoel te slapen, lieverd. Hij was vanmorgen weer verdwaald in de wijk. Vanmiddag komt de thuiszorg om hem te douchen. Fiets je zelf naar voetbal?

Daad van egoïsme

Je kunt nog zoveel liefde in je donder hebben; diezelfde liefde zou je ook moeten zeggen dat het op je 79ste genoeg is geweest. Kinderen krijgen is altijd een daad van egoïsme, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken. Maar kinderen krijgen als je hartstikke bejaard bent, is ronduit krankzinnig en het zou fijn zijn als de natuur de mogelijkheden voor mannen op dat gebied een beetje aanpast.”

