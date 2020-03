Is Internationale Vrouwendag nog wel nodig?

Nederland is maar liefst 11 plaatsen gezakt op de wereldlijst gendergelijkheid van het World Economic Forum. Momenteel staan wij op de 38e plek. Het onderzoek kijkt naar economische participatie, onderwijs, gezondheid en politieke empowerment – en vooral op dat laatste vlak schiet Nederland tekort.

Loonkloof

Maar dat betekent niet dat er niks meer te verbeteren valt aan de andere punten. Zo blijft de loonkloof tussen mannen en vrouwen groeien, worden vrouwen nog steeds ’nagesist’ op straat en wil huiselijk geweld ook maar niet minderen.

Vrijheid zou vanzelfsprekend moeten zijn en tóch is dat niet altijd het geval. Dit jaar is de campagne ’Wat is vrijheid?’ in het leven geroepen om te laten zien wat vrijheid voor ieder van ons betekent. Zo kan iedere vrouw zich laten horen en laten zien waarvoor zij strijdt.

Praat mee

Wat vind jij: voel jij je vrij? Heb je het idee dat je niet dezelfde kansen krijgt als een man? En vind jij dat hier iets aan moet worden gedaan? Of vind je dat we van onszelf ’het zwakke geslacht’ maken en is Internationale Vrouwendag overdreven? Praat mee op onze Facebookpagina!