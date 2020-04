Airen Mylene: ’Heerlijk, zo’n mannengezin’

Ⓒ CORNÉ VAN DER STELT

In januari beviel ze van haar tweede kindje, dus Airen Mylene (34) zit nog bovenop haar roze wolk. Voor ons ging de presentatrice op de foto met zoons Bodhi en Foss. Ze vertelt over haar ’fantastische’ bevalling, maar ook over hoe heftig het was om haar vader te verliezen en hoe zij zich staande houdt in deze moeilijke tijd.