Heeft jouw kind ook een bijzondere naam?

Musk kreeg eerder al zes zonen: met zijn eerste vrouw kreeg hij in 2004 via IVF tweeling Griffin en Xavier en in 2006 via IVF drieling Damian, Saxon en Kai. Hun eerste kind Nevada overleed met 10 weken aan wiegendood.

Hoewel die zes namen allemaal prima zijn uit te spreken is de uitspraak van Musks jongste zoontje een totaal ander verhaal. Is het wel eerlijk naar een kind toe om hem zo’n vreemde naam te geven? De kans is groot dat de naam niet goed uitgesproken en/of verkeerd gespeld wordt.

’Grimes’, zoals de artiestennaam van Boucher luidt, legt in een tweet uit hoe zij op deze naam kwamen:

Hollandse achternaam

Maar de twee zijn niet de enigen die voor een aparte naam kozen, al hebben zij het wel heel bont gemaakt. Steeds populairder wordt het geven van Engelse voornamen aan kinderen met een oer-Hollandse achternaam, zoals ’Jayson’, ’Fender’, ’Kayleigh’ en ’Scarlett’. Wat ook vaker voorkomt, is dat mensen hun kinderen een ogenschijnlijk normale naam geven, maar die dan op een bijzondere manier spellen. Denk bijvoorbeeld aan ’Miecke’, ’Migiel’ of ’Marsel’.

Waar de één voor een originele naam gaat, kiest de ander ervoor om het kind ’gewoon’ te vernoemen. Zo is Johnny de Mol vernoemd naar zijn vader John de Mol en heet ook zijn oudste zoontje Johnny. Op familiefeesten is dit vast lastig: ’Wie bedoelt tante Julia nu?’. Hetzelfde geldt voor André Hazes en zijn jongste zoon André. Maar een ’probleem’ heb je ook als je je kind een naam geeft die heel veel mensen leuk (gaan) vinden, zoals ’Emma’ of ’Mila’. De kans is groot dat er een ander meisje in de klas/op school zo heet. Misschien verstandig om meteen een leuke bijnaam te bedenken?

Praat mee

