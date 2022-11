’Hier gaat juice me te ver; laat Marc van der Linden met rust’

Herseninfarct

„Dat het al langer niet zo goed gaat met de gezondheid van Marc van der Linden is bekend. Over wat er precies is, wordt wat geheimzinnig gedaan en dat is prima; dat je BN’er bent houdt niet in dat je dan ook maar meteen je medisch dossier moet delen met het publiek. Eergisteren kwam het bericht naar buiten dat de royaltykenner is getroffen door een herseninfarct.

Nooit meer de oude

Ik moet bij zulke berichten altijd meteen denken aan mijn eigen moeder die nu precies twee jaar geleden in het ziekenhuis lag met een hersenbloeding. ’Je kunt duizend keer beter je been op zes plaatsen breken dan ook maar iets in je hoofd hebben’, hebben we toen heel vaak als familie tegen elkaar gezegd. Nu twee jaar later, staan we alleen nog maar meer achter die uitspraak. Ze is de oude nooit meer geworden, net zoals de meeste mensen die getroffen worden door een infarct of een bloeding.

Te ver

Goed, ik ben dus wat gevoelig, aangaande dit onderwerp. Iets waar Yvonne Coldeweijer geen last van lijkt te hebben. Good for her, natuurlijk – hier kun je maar beter nooit iets mee te maken krijgen. Maar met ook maar een héél klein beetje inlevingsvermogen, moet je wel kunnen begrijpen dat het niet chic is spionnen in het ziekenhuis op te roepen informatie te delen over Marc. Hoezeer ik ook smul van de roddels over Hazes of Glennis Grace; hier gaat juice me echt te ver.

Schijnwerpers

Waar al die andere BN’ers het hadden kunnen voorkomen dat ze in Yvonnes schijnwerpers kwamen te staan (had je maar geen tiran op de werkvloer moeten zijn/geen supermarktmedewerker in elkaar moeten slaan/vreemd moeten gaan/ bij drie vrouwen tegelijk een kind moeten verwekken/je partners hoofd tussen een autodeur moeten pletten), is Marc iets overkomen waar hij niets aan kan doen.

Gluren

Ze was benieuwd naar de oorzaak van zijn blauwe oog. Alsof dat er toe doet; wat zaak is, is dat de man nu rust krijgt en niet bang hoeft te zijn dat er iemand om het hoekje van zijn kamer komt gluren om Yvonnes juice te halen.

Zoveel energie

Mijn hart brak een beetje, toen ik zijn bericht aan Yvonne las. Met fouten, precies zoals mijn moeder die eerste periode haar whatsappjes aan ons verstuurde. Het kostte haar zoveel moeite, zoveel energie. En dan blokkeerde ze weer per ongeluk haar telefoon volledig of bestelde ze iets online wat dan naar het verkeerde adres gestuurd werd. Het deed ons intens veel pijn haar zo te zien stuntelen.

En dan die angst of dat ooit nog goed zou komen…”

