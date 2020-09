Weekhoroscoop 39

Ram

Liefde: Ondanks je enthousiasme weet je partner je te behoeden voor een misstap. Hij of zij heeft allang al gezien dat dit niet de juiste weg voor jou is. Soms kent je lief jou beter dan jij jezelf kent.

Financiën: Dit is echt een lastige periode voor je op financieel gebied. Het lukt je maar niet om de dingen op de rit te krijgen. Stop in elk geval met spullen of kleding bestellen die je achteraf kunt betalen.

Werk: Als iemand je idee afwijst of je sollicitatie niet verder in behandeling wil nemen, is het meest verstandige wat je kunt doen: je bij deze beslissing neerleggen. Het houden van een enthousiast pleidooi werkt nu vooral averechts.

Persoonlijk: Houd je lippen stevig op elkaar en bemoei je nergens mee. Ook al zijn je bedoelingen nog zo goed, de beste houding is een neutrale houding.

Stier

Liefde: Dit is een goed moment om een gesprek te voeren over een kwestie die inmiddels in het verleden ligt maar eigenlijk nog steeds een beetje tussen jullie in staat. Haal jullie hoofden uit het zand en praat het voor eens en voor altijd uit.

Financiën: Een financiële meevaller of ander goed nieuws met betrekking tot je financiën maakt je hele week goed. Meer van dit alsjeblieft!

Werk: Als je al een beetje in de clinch lag met één van je collega’s kom je er nu achter dat dit een verre van ideale situatie is. Hoogste tijd om de strijdbijl te begraven. Kopje koffie?

Persoonlijk: Omdat je nogal emotioneel kunt reageren deze week is dit niet het uitgelezen moment om belangrijke beslissingen te nemen. Je laat je te veel leiden door je gevoel wat kan leiden tot impulsieve acties.

Tweelingen

Liefde: Je hebt minder moeite om jezelf open te stellen en je partner daadwerkelijk te vertellen wat je voelt. Is de liefde nog pril, dan vind je het gemakkelijker om je gevoelens via e-mail of What’s App onder woorden te brengen.

Financiën: Iemand in je omgeving zit een beetje krap en vraagt je om even bij te springen. Laat dat ‘even’ maar weg. Dat geld ga je waarschijnlijk de eerste maanden niet terug zien.

Werk: Niet iedereen in je team denkt hetzelfde over de dingen. Blijf goed naar elkaar luisteren en vooral rustig communiceren, het is de enige manier om te voorkomen dat een en ander spaak loopt.

Persoonlijk: Stel jezelf niet al te kwetsbaar op en houd geheimen ook vooral geheim. Sommige mensen zijn minder betrouwbaar dan je hoopt. Daarbij: de muren hebben oren!

Kreeft

Liefde: Als het op seksueel vlak een poosje minder is geweest, begint het verlangen deze week langzaam weer aan te wakkeren. Een ouderwets lekkere vrijpartij zal niet lang meer op zich laten wachten.

Financiën: Mede doordat je jezelf niet al te lang geleden tot de orde hebt geroepen met het oog op je uitgavepatroon gaat het nu een stuk beter met je financiën. Je doet het prima, houd dit vast.

Werk: Blijf vooral kalm en doe de dingen in je eigen tempo. Het feit dat je je opgejaagd voelt zegt meer over jezelf dan over je leidinggevende. Maak jezelf niet gek door te denken voor anderen, dit zijn slechts scenario’s die niets met de werkelijkheid van doen hebben.

Persoonlijk: Doe geen moeite (meer) voor iemand die dit als vanzelfsprekend ervaart en eigenlijk helemaal niet waardeert. Zonde van je tijd en energie. Besteed het lekker aan jezelf!

Leeuw

Liefde: Zijn er dingen die jullie leuk vinden maar waar jullie het eigenlijk nooit echt over gehad hebben? Waar willen jullie graag nog eens naar toe, wat zouden jullie graag eens willen proberen? Verras elkaar met nieuwe ideeën en maak plannen om deze ook werkelijk uit te voeren.

Financiën: Je hebt onlangs een financiële meevaller gekregen of gaat deze binnenkort krijgen. Als je het niet direct nodig hebt is het verstandig om dit even weg te zetten voor eventuele lastigere tijden.

Werk: Je kunt niet alles weten en dat moet je eigenlijk ook niet willen. Gelukkig zijn er online genoeg bronnen waar je de dingen kunt verifiëren als je niet helemaal zeker van je zaak bent.

Persoonlijk: Waar je aan de ene kant zomaar onenigheid met iemand kunt krijgen om iets onbenulligs, blijkt aan de andere kant iemand onvoorwaardelijk achter je te staan. Mogelijk de persoon waar je het juist niet van had verwacht. Verrassing!

Maagd

Liefde: Laat het idee los dat je op alle fronten de perfecte partner moet zijn voor je geliefde. Hij of zij is ook niet helemaal vrij van minpuntjes. Trouwens, wie is dat wel? Verder is er onverwacht nieuws te verwachten waardoor jullie voor een belangrijke keuze worden gesteld.

Financiën: Probeer je geld beter te besteden en denk bijvoorbeeld eens na over een nieuw spaar -of investeringsplan en roep desnoods de hulp in van een financieel expert.

Werk: Na enorm je best te hebben gedaan op een klus of project probeert iemand anders met jouw veren te pronken. Die durft zeg! Dit laat je natuurlijk niet over je kant gaan.

Persoonlijk: Verspil geen tijd aan nutteloze gesprekken of andere zinloze bezigheden. Wanneer je jezelf afvraagt wat je hier in vredesnaam doet, is het de hoogste tijd om op te stappen!

Weegschaal

Liefde: Jij en je geliefde bereiken elkaar op alle fronten en vullen elkaar op elk gebied fantastisch aan. Mentaal, emotioneel en fysiek. Het hele plaatje klopt, dit is waar je op hoopte toen je besloot met hem of haar verder te gaan.

Financiën: Je energiepeil is wat aan de lage kant waardoor je de neiging hebt jezelf wat op te peppen met het kopen van mooie dingen. Houd je je wel aan je budget?

Werk: Wacht niet op een schip dat niet gaat komen. Als iets langer duurt dan je had verwacht, laat het dan vooral voor wat het is en ga door met iets anders. Gelukkig ligt je volgende plan al klaar, richt je daar lekker op!

Persoonlijk: Iemand doet ontzettend zijn of haar best om je linea recta de gordijnen in te jagen. Het lukt bijna. Bijna! Tel tot tien Weegschaal. En daarna nog een keer.

Schorpioen

Liefde: Jullie komen allebei op een punt dat je de ander echt even nodig hebt. Is geven en nemen nog steeds netjes in balans? Of is dat het nooit echt geweest? Tijd om de balans op te maken.

Financiën: Hoewel niet alles van een leien dakje gaat ben je vastbesloten een bepaald project door te laten gaan. Ook al moet je hiervoor tijdelijk de tering naar de nering zetten; waar een wil is, is een weg.

Werk: Je vermoedt dat iemand niet helemaal eerlijk tegen je is maar je kunt er niet de vinger op leggen. De enige manier om erachter te komen is vragen stellen tot hij of zij zichzelf vastpraat.

Persoonlijk: Laat je niet overrompelen door andermans gedram. Waarom zou je de ander zijn of haar zin geven terwijl deze persoon compleet maling heeft aan wat jij graag wilt?\

Boogschutter

Liefde: Als het alweer een poosje geleden is dat jullie er samen op uit gingen, is dit een goed moment om weer eens een reisje te maken. Zeker als er iets te vieren valt is het fijn om dit samen te doen, lekker met zijn tweetjes ongestoord in een huisje, appartement of hotel.

Financiën: Maak je niet teveel zorgen over je financiën en probeer niet te krampachtig overal op te besparen. Gun jezelf ook af en toe iets leuks, lekkers of moois zonder je constant af te vragen of dit wel verantwoord is.

Werk: Uitgesproken woorden kunnen niet meer teruggenomen worden. Wees je hier bewust van voor je tijdens een discussie je mening geeft. Houd het tactvol en subtiel, ook als de ander dit niet doet. Op die manier houd je de eer aan jezelf.

Persoonlijk: Je wilt al een poosje contact met iemand opnemen, maar weet niet goed hoe. Verplaats jezelf in de ander: hoe zou jij zelf benaderd willen worden? Wat zou jij leuk vinden? Laat je hierdoor leiden.

Steenbok

Liefde: Wat is jullie volgende stap? Wat wil jij en wat wil je geliefde? Wonen jullie nog niet samen, is dit een zeer geschikt moment om het hier eens uitvoerig over te hebben. Dit is overigens ook een fijne week om een aanzoek te krijgen. Of zelf te doen!

Financiën: Maak keuzes op financieel gebied met je gevoel in plaats van met je gezond verstand. Hoewel het geen kwaad kan om alles tegen elkaar op te wegen is lang niet alles nauwkeurig te plannen.

Werk: Een collega met wie je samenwerkt is helaas niet zo betrokken bij het werk als jij. Hij of zij loopt de kantjes er vanaf en gooit er met de pet naar. Op deze manier werk je echt liever alleen.

Persoonlijk: Wat je uitstraalt trek je aan. Bedenk je in wiens gezelschap je graag zou verkeren en stel je in zijn of haar nabijheid op de juiste manier op.

Waterman

Liefde: Doe vooral even waar jij zelf heel blij van wordt. Dingen met tegenzin doen maken je nu behoorlijk chagrijnig en dus niet direct een gezellige partner voor je lief. Als je lekker in je vel zit gaat het allemaal net wat makkelijker.

Financiën: Een aardige loonsverhoging of andere bonus is in aantocht. Vooral vanuit de hoek van je werk is goed nieuws te verwachten op financieel gebied.

Werk: Langzaam wordt het drukker en drukker. Ook is de kans groot dat je steeds meer nieuwe dingen moet leren voor je werk. Een goede mentor is het halve werk.

Persoonlijk: Je moet je werkelijk inhouden om niet de wandelende encyclopedie uit te hangen wanneer iemand echt zéker zegt te weten hoe iets wel of niet zit. Je wilt natuurlijk geen betweter zijn. De ander heeft hier kennelijk minder moeite mee.

Vissen

Liefde: Simpele dingen worden speciaal wanneer je deze samen doet. Vooral met activiteiten (of juist ontspanning) in de vrije natuur worden mooie nieuwe herinneringen gemaakt.

Financiën: Als je moeite hebt met het bijhouden van je administratie, vraag dan gerust wat hulp of besteed het uit. Een goede boekhouder verdient zichzelf terug.

Werk: Iemand belooft je gouden bergen of houdt je een worst voor die je nooit zult krijgen. Zeg alleen ‘ja’ als je zeker weet dat je er op jouw manier toch een bepaald voordeel uit kunt halen.

Persoonlijk: Pas op met wat je deelt in het dagelijks leven of op social media. Sommige informatie kan later zomaar tegen je gebruikt worden.