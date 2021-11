Wil (74) werkt in een hospice: ’Het was een droom die uitkwam’

Het beginnen als vrijwilligster bij een hospice was voor Wil Kerkvliet (74) het hoogtepunt van het jaar. Ze wil graag iets betekenen voor anderen die met rouw te maken krijgen. „Het is ontzettend dankbaar werk en heel erg leuk”, aldus Wil.

„Toen ik een half jaar geleden werd aangenomen als vrijwilligster bij een hospice was dat een droom die uitkwam. Op mijn vijftigste ben ik mijn partner verloren. Ik kreeg een nieuwe relatie en werd toen op mijn zestigste opnieuw weduwe. Een paar jaar geleden is ook mijn moeder overleden, nadat ik jarenlang haar mantelzorger ben geweest.

Door mijn eigen verliezen heb ik al jaren iets met rouw. Toen ik op tv een programma over een hospice zag, werd ik heel erg geraakt door de sfeer van zo’n plek. Ik zag dat mensen die op het punt staan deze wereld te verlaten, werden omringd met liefde en aandacht. Ook hun families werden een beetje ontzorgd. Hierdoor is het voor mij een droom geworden om in een hospice te werken.”

Verzorgen

„Als vrijwilliger doe ik van alles. Ik zorg dat de gasten eten en drinken hebben, help de verpleging met de verzorging van de gasten en maak praatjes met ze. Maar ook het verzorgen van iemand die is overleden hoort erbij. De eerste keer dat ik hierbij moest helpen vond ik dat wel heftig, maar nu vind ik het fijn om dit te mogen doen. Per week werk ik twee keer vier uurtjes bij de hospice.”

Bijzonder werk

„Wanneer ik anderen vertel dat ik dit werk doe zie ik ze soms griezelen, omdat ik met mensen werk die binnenkort gaan overlijden. Maar het is heel bijzonder werk om te mogen doen en ik maak ook veel mooie en fijne momenten mee. Zo had ik laatst pannenkoeken gebakken en zaten veel gasten in de huiskamer samen te eten. Vanuit de keuken kan ik zien hoe erg ze daarvan genieten en hoe dankbaar ze zijn.

Afgelopen zomer had ik een gebloemde jurk aan. Een dame van 94 jaar die ooit coupeuse was geweest liet mij rondjes draaien, zodat ze de jurk goed kon bekijken. Zij werd helemaal blij daarvan en ik dus ook.”

Afscheid

„Het werk kan soms ook best zwaar zijn. Deze mensen liggen hier niet voor niks, ze kunnen ook behoorlijk ziek zijn. Sommigen liggen hier drie maanden, maar soms ligt iemand er ook maar één dag. Wanneer we afscheid nemen van iemand die is overleden, begeleiden we diegene naar buiten.

In de hal maken we nog een praatje met familieleden over de tijd die hij of zij bij ons heeft doorgebracht. Dat moment kan best moeilijk zijn. Het afscheid nemen zelf vind ik niet zo lastig. Je weet dat het gaat komen. Soms is het ook een zegening als mensen hun ogen sluiten, sommigen hebben veel pijn.

Tijdens één van mijn diensten had een dame van mijn leeftijd een gesprek gehad met de huisarts. Zij had haar eigen overlijden met hem besproken en een beslissing genomen wanneer zij daar klaar voor was. Toen ik even later in haar kamer kwam, was ze heel verdrietig. We hebben toen een lang en indrukwekkend gesprek gehad samen. Daarna wist ik dat ik hier heel erg op mijn plek zat.”

Lachen

„Er wordt ook wel eens gelachen samen. Laatst had ik een Schotse rok aan naar het werk. Eén van de gasten bleek vaak in Schotland te zijn geweest en heel erg van het land te houden. Hij was helemaal door het dolle heen toen hij mij in die rok binnen zag komen.

Zijn dochter die op bezoek was en ik moesten daar heel erg om lachen. Ik vertelde hem dat ik ’m ook in een gele kleur had. Hij kon niet wachten om mij daar de volgende keer in te zien. Dat ik met zoiets kleins al iemand zo blij kan maken. Dan kan mijn dag niet meer stuk.”