’Als ze erachter komen dat ik de tekening heb gemaakt, word ik opgepakt’

Emami is Iraanse, maar woont al sinds haar eerste levensjaar in Nederland. Haar familie woont nog in Iran en daarom weet ze als geen ander hoe het Iraanse regime de levens van de vrouwen in Iran beperkt. Ze worden onderdrukt en moeten onder andere verplicht een hoofddoek dragen. Dat ze gehoord willen worden, was Emami snel duidelijk. Maar hoe legt ze dat op Instagram aan haar deels westerse volgers uit? „Als je uitlegt dat de hijab verplicht is in Iran, snappen mensen niet waarom daar zoveel ophef over is”, vertelt ze. „Dat is jammer, want ik wilde echt iets voor de Iraanse vrouwen betekenen.” Met een achtergrond als beeldverhalenverteller besloot ze daarom een tekening te maken van een vrouw wier haar in de wind wappert. „Iets wat we in Nederland normaal en herkenbaar vinden, maar dat streng verboden is in Iran.”

Viral

Ze postte de tekening op Instagram en merkte dat die al snel gedeeld werd. „Dat alleen al was overweldigend. Mensen maakten screenshots en printten het uit”, zegt ze trots. „Dat mensen de behoefte hebben het te delen, zegt maar weer hoe belangrijk het is dat er aandacht komt voor de situatie van vrouwen in Iran.” Hoewel de tekening eerst door ongeveer veertig tot vijftig mensen gedeeld werd, steeg dat aantal vorige week maandag enorm. „Iemand vroeg of ik de afbeelding in hoge kwaliteit had. Niet veel later kwamen er meer verzoeken en daarom zette ik een link in mijn bio, zodat mensen de afbeelding gratis kunnen downloaden. Die werd massaal gebruikt.” Nu gaat de afbeelding heel de wereld over: vanuit onder andere Vancouver, Montreal, Los Angeles en Tokio krijgt Emami berichtjes.

Demonstratie

De tekening werd veelvuldig gebruikt bij de demonstraties in het buitenland. Toeval, gecombineerd met geluk, zegt Emami daarover. „Ik ben geen politieke activiste en heb de tekening eigenlijk puur gemaakt om bewustzijn te creëren rondom de vrouwenrechten in Iran. Dat is namelijk wel het minste wat ik kan doen voor Iraanse vrouwen. Maar dat het nu gebruikt wordt in demonstraties? Dat is heel bijzonder.” Volgens de ontwerpster zou het kunnen komen omdat haar boodschap visueel is. „En gezien de Iraanse vlag groen-rood-wit is, valt blauw ook op”, voegt ze toe. Echter gelooft Emami niet dat het wapperende haar in haar tekening al effect heeft op het Iraanse regime. „Maar het lijkt wel alsof meer mensen nu weten hoe moeilijk vrouwen het hebben in Iran. En tegelijkertijd voelen Iraniërs zich gehoord: duizenden van hen hebben de tekeningen geliked. Ik kreeg laatst een berichtje van een vrouw die zei: ’Je zal het misschien niet geloven, maar als klein meisje was het wapperen van mijn haren echt een droom’. Dat ontroerde me enorm.”

Veiligheid

Emami steekt Iraanse vrouwen met de tekening een hart onder de riem, maar dat heeft wel een prijs: ze gelooft namelijk niet dat ze na het maken van de tekening nog terug kan naar haar familie in Iran. „Als de Iraanse regering erachter komt dat ik deze tekening heb gemaakt, word ik opgepakt. Dat is heftig en maakt me verdrietig. Ik wil daarom ook verder niets kwijt over mijn familie, gezien hun veiligheid. Het was overigens geen makkelijke keuze om het beeld online te zetten. Maar hoe stiller wij zijn, hoe makkelijker het is de Iraanse protesten te onderdrukken. Dit was het minste wat ik kon doen.”

Meer VROUW

