Zo maak je de dood bespreekbaar

Waarom praten we niet over de dood?

„Alles is tegenwoordig bespreekbaar, behalve de dood”, vertelt Wagenaar. „De dood en rouw zijn in ons dagelijks leven taboeonderwerpen geworden. De mens heeft van nature de neiging om zich enkel op de mooie gebeurtenissen te focussen, kijk bijvoorbeeld naar Facebook en Instagram. Niemand deelt daar de moeilijkere kant van het leven. Je ziet alleen maar het perfecte plaatje. Natuurlijk is het goed om je te focussen op hetgeen dat je gelukkig maakt, maar het is ook belangrijk om de dood niet te vergeten. Maar voor veel mensen is het een beangstigend onderwerp, omdat de dood zo onzeker is. Je weet niet wat je te wachten staat. Toch kan het enorm helpen als je het gesprek hierover opengooit. Als we er meer over zouden praten, gaan we ook steeds meer beseffen dat de dood bij het leven hoort. Dan durven we als we iemand verloren hebben ons verdriet te delen en ons, als omgeving, beter naar de nabestaanden te keren.”

De dood bespreekbaar maken

We stellen het praten over de dood vaak uit tot het laatste moment, terwijl het altijd zinvol is om de dood te bespreken. SIRE meldt dat 70 procent van de Nederlanders het eigen sterven nog niet heeft besproken of vastgelegd. Hoe maak je zo’n moeilijk onderwerp dan toch bespreekbaar?

Wagenaar: „Vermoedelijk zijn we te angstig. We zijn bang om onze omgeving met onze wensen of vragen te belasten. Maar de vraag is of deze terughoudendheid terecht is. Als je begint over je eigen sterven of het sterven van je dierbare dan kan dat ook heel bevrijdend werken voor die ander. Deze zit namelijk met hetzelfde probleem. Geef naar je dierbaren maar aan wat je ten aanzien van je eigen sterven graag wilt. Van daaruit kun je dan vragen wat zij zouden willen. Als de regeldingen zijn besproken kun je misschien nog een stapje verder gaan. Je kunt vragen hoe de ander tegen de dood aankijkt. Is het een definitief einde?”

Hart luchten

Volgens Wagenaar vinden bekenden van de rouwende het nu nog te vaak moeilijk om over het verlies te beginnen. „We weten onszelf vaak geen houding te geven en denken dat we van alles moeten doen en zeggen, maar een luisterend oor bieden is al meer dan voldoende. Zorg ervoor dat diegene zijn hart kan luchten en probeer niet te oordelen”, aldus Wagenaar.

„Naast mijn werk op het gebied van rouwverwerking geef ik ook les in het voortgezet onderwijs. Een jaar geleden verloor een van mijn leerlingen een ouder. Na de les vroeg ik: ’Hoe gaat het met je?’ De leerling raakte ontroerd en antwoordde: ’Juf, weet u wat zo vreemd is? Iedereen doet alsof er niks is gebeurd. Ze praten over koetjes en kalfjes, maar hebben het niet over wat er nu in mijn leven speelt.’”

Volgens Wagenaar laat dit voorbeeld goed zien hoe wij geneigd zijn om met een wijde boog om de dood en rouwenden heen te lopen. „Het is jammer, want het maakt het rouwproces vrij eenzaam. Toch is dit niet enkel en alleen te wijten aan de naasten. Ook de rouwende is niet altijd open over zijn gevoelens en heeft de neiging om zich groot te houden. Als iemand vraagt hoe het gaat, zegt de rouwende te snel dat ’het wel gaat’. Hierdoor wordt het gesprek meteen afgekapt. Probeer daarom open te zijn over het verdriet. Je mag best toegeven dat het helemaal niet goed gaat. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van kracht.”

Pijnlijk

De eerste paar weken na het verlies zijn volgens Wagenaar het probleem niet. Je bent dan nog van alles aan het regelen en krijgt regelmatig bezoek. Na die eerste weken knalt de afwezigheid van de ander er vaak pas in. Wagenaar: „Mensen verwachten dat het na een paar maanden al beter gaat, terwijl het dan juist moeilijk begint te worden. Rouw kent geen houdbaarheidsdatum, maar toch krijgen rouwenden na vier maanden soms al de vraag: ’Ben je er nog niet overheen dan?’ Heel pijnlijk, want daardoor gaan mensen zwijgen over het verlies en wordt het verdriet opgekropt.”

„Probeer daarom ook na die eerste paar maanden rekening te houden met de rouwende. Als je er voor de ander bent is dat al voldoende. Toch kan het ook fijn zijn als je concrete hulp kunt aanbieden. Je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen om de kinderen uit school te halen of te helpen met de boodschappen. Zorg er wel voor dat je het gelijk concreet maakt en zegt: ’Ik haal de kinderen op de dinsdagen van school.’ Wanneer je laat weten dat ze je altijd kunnen bellen voor hulp, zullen ze dat waarschijnlijk nooit doen. Daar zijn mensen over het algemeen toch te bescheiden voor”, aldus Wagenaar.