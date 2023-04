’Ik blijf bij hem voor het geld en de luxe’

Ik ben nog van een generatie voor wie het heel belangrijk was dat je genoeg geld op de bank had, dat je huis was afbetaald, dat je een appeltje voor de dorst had. Een veilig bestaan. Daarom moest je trouwen met een man die jou die toekomst kon bieden.

Charmant

Liefde was mooi, maar daar kon je de rekeningen niet van betalen. Dus toen ik op een dansfeest een man leerde kennen die een hoge functie bij een bank had, was ik meteen geïnteresseerd.

Daarbij was hij voorkomend en charmant. Hij bracht mij keurig naar huis en drong niet aan toen ik hem niet meteen wilde zoenen. Ik voelde me veilig bij hem, geborgen. Dus waarom zou ik niet ‘ja’ zeggen, toen hij me na een verkering van zes maanden ten huwelijk vroeg.

Afgunst

Voordat ik het wist, waren we getrouwd. Ieder meisje in mijn omgeving was jaloers. Ze wilden allemaal wel zo’n echtgenoot die het goed voor elkaar had, zijn vrouw op huwelijksreis naar Amerika kon nemen (toen nog heel bijzonder) en al een eigen huis had, plus twee auto’s.

Allemaal keken ze met afgunst naar de diamanten ring om mijn vinger, naar het dure wiegje waar ons eerste kind in lag en de pony die hij voor haar kocht, ook al kon ze nog niet lopen.

Geheim

Niemand zag dat achter al die duurdoenerij een duister geheim schuilging. Mijn keurige echtgenoot, die door iedereen gerespecteerd werd, was een seksueel gefrustreerde man. Iemand die graag zijn macht misbruikte en mij wilde vernederen in bed.

De keren dat hij me sloeg, zijn niet te tellen. Meestal daar waar het anderen niet zou opvallen. Maar vaker bestond de vernedering uit verbale klappen. Dan sneerde hij dat ik niets voorstelde en dat geen andere man mij ooit zou willen hebben.

Rol

Op een gegeven moment leerde ik me ervan af te sluiten. Ik richtte me volledig op de kinderen en gaf hen alle liefde die ik in me had. Met mijn man deelde ik alleen nog de plichtplegingen: de officiële (feestjes en zakendiners) en de huiselijke (samen eten en slapen). Maar ik gaf me niet meer aan hem. Hij nam, maar wat hij nam was niet van mij. Ik speelde een rol.

Verademing

Toen de kinderen uit huis gingen, had ik weg kunnen gaan. Ik had een scheiding kunnen aanvragen en alimentatie kunnen bedingen. Maar dan was ik mijn huis kwijtgeraakt, de tuin die mijn trots en mijn lust en mijn leven is, en ik had ook aan mijn kinderen moeten uitleggen wat voor man hun vader eigenlijk is. Dat is het me allemaal niet waard.

Intussen hebben we ook geen seks meer. Hij heeft me jaren geleden al laten weten dat hij me niet meer aantrekkelijk en te oud vindt. We slapen zelfs niet meer samen. Prima. We hebben elk ons eigen domein in het huis en dat is een verademing.

Rust

Ik spreek vaak af met mijn vriendinnen en hij is vaak de hort op, dus soms zien we elkaar wekenlang niet. Het laat me ook koud dat hij seks heeft met andere vrouwen, al dan niet betaald. Ik ben allang blij dat hij mij met rust laat.

Dus ja, ik blijf bij hem vanwege het geld, vanwege het comfort en de luxe waarmee ik me nu al zo lang omring. Ik schaam me ervoor en toch ook weer niet. Leven met hem heeft me psychisch en lichamelijk zoveel gekost, daar mag best wat tegenover staan.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

