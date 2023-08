Het is niet de eerste keer dat koningin Máxima zo’n opvallend tasje draagt. „Ze heeft al een keer een peperoni clutch gehad”, vertelt Kim. „En prinses Mette-Marit van Noorwegen liep vorige week rond met een heuse toekan-tas, dus Máxima kon natuurlijk niet achterblijven.”

Kikker en de kus

Ik vermoed dat het kikkertasje zelf gemaakt is of het is een souvenir uit New York, daar was ze vorige week. Het is waarschijnlijk een bestaand tasje en die kikker is er later opgezet. De rest van haar outfit is nogal eenvoudig. Ze is net terug van vakantie en uit New York. Je ziet dat Máxima na haar vakantie dacht: wat moet ik nou weer aan? Dat tasje zorgt voor goede afleiding.”

Kim denkt dat er zelfs een verwijzing achter deze statement piece schuilgaat. Kim: „Het is natuurlijk een kikker en Máxima is getrouwd met een prins. Dus ja, je kent het verhaaltje wel van de kikker en de kus. Ik denk dat ze daar met haar vriendinnen best wel lol om heeft! Ze was in ieder geval duidelijk in een vrolijke mood. De blouse hebben we nog niet eerder van haar gezien. Ze koos voor een vrolijk gekleurd exemplaar, afgestyled met een oranje pantalon. Onze koningin houdt immers van kleur.

Mysterieuze hint

Maar het roept meer associaties op. Het kan ook een mysterieuze hint zijn naar de Stichting Opkikker, dat zich inzet voor langdurig zieke kinderen. Deze stichting wil ze zo misschien een warm hart toedragen.”

Voor dit streekbezoek vind ik onze koningin nogal overdressed. Ⓒ ANP / Robin Utrecht

Tijdens een streekbezoek aan Gelderland donderdag, in de Gelderse Vallei, draagt onze koningin een jurk van haar favoriete ontwerper Natan in dezelfde kleur groen. Volgens Kim had ze nog duidelijk moeite met wat ze aan moest trekken. „Máxima voelt zich happy in groen, het is een van haar lievelingskleuren. En die knalkleur staat haar goed. Het is qua weer nu natuurlijk nog een beetje tussen de zomer en het najaar in. En Máxima houdt niet van de winter, dus met deze kleur houdt ze de zomer nog even vast.”

Overdressed

Het is trouwens geen nieuwe jurk. Ze heeft ’m afgelopen Koningsdag gedragen, toen was Máxima ermee aan het shinen. Dus de jurk zit nog vers in ons geheugen. Ik vind het persoonlijk wel wat kort op elkaar. En het is echt een ’Koningsdagjurk’, waarmee je de aandacht op een feestje wilt hebben. Voor dit streekbezoek vind ik onze koningin nogal overdressed. Wel heeft ze het haar mooi opgestoken, terwijl ze het gisteren los droeg. Dat moet Máxima gewoon niet meer doen, dat losse haar, tenzij ze het in de krul zet.”

