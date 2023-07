’De haat naar Miss Nederland is wel degelijk gevaarlijk’

Vals richting Miss Nederland Rikkie Kolle

Raisa Blommestijn weet wat er feitelijk wordt uitgedragen met de overwinning van Rikkie. ’Mannen zijn beter in vrouw-zijn dan vrouwen zelf’, twittert ze. ’Het is geen vrouw – en dat gaat hij ook nooit worden’, post ze even later vals. Daar heeft ze uiteraard goed over nagedacht, het consequent gebruiken van het woord ’hij’, want dat moet een transgender als Rikkie wel pijn doen.

Wij zijn vrouw

Haar trucje vindt natuurlijk gevolg onder haar aanhang. ’Wat is er mooi aan deze man,’ lees ik. Er wordt van alles bijgehaald; een echte vrouw baart, menstrueert en kan baarmoederhalskanker krijgen (ik verzin dit niet).

Vrouwen posten foto’s van zichzelf, hoogzwanger, voor het aanrecht, met een wit wijntje in de handen, voor de passpiegel in hun sfeerloze slaapkamer, in de deuropening van de stacaravan of op een terras met een decoratief pak peuken op tafel. Wij zijn vrouw, Rikkie Kolle niet, benadrukken ze.

Treurnis

Daar zul je dus je tijd in hebben gestoken met dit mooie weer. Je zal zo bang zijn dat transgenders je complete sexe verdrukken dat je ergens in de fotorol van je telefoon het meest charmante kiekje van jezelf hebt opgediept of dat je er zelfs even voor bent gaan zitten of staan - lipjes getuit, borstjes (echte hè, zoals Onze Lieve Heer ze geschapen heeft) vooruit. Het is van een treurnis die z’n weerga niet kent.

Tot de voordeur

Waar maak je je toch druk om, denk ik persoonlijk. Het gros van al deze mensen heeft nog nooit een transgender van dichtbij gezien, dat weet ik zeker. Er ook nog nooit een gesprek mee gevoerd of (nog beter): naar geluisterd. Deze mensen hebben geen neefje of nichtje, broer of zus, laat staat een zoon of dochter die in een verkeerd lichaam geboren is. Deze mensen zijn empathisch tot de eigen voordeur.

’Ik vind de nummer twee veel mooier,’ lees ik ook veel. Dat mag, over smaak valt niet te twisten en een Miss Nederland is meer dan het plaatje alleen, ook de boodschap telt. Als ik de keuze had moeten maken, had ik de nummer twee waarschijnlijk ook tot winnaar verkozen, maar dan puur op basis van uiterlijk. Vind je hetzelfde, zeg dát dan. Laat het transgenderaspect buiten beschouwing.

Agressie en geweld

Ik hoop maar dat ze er niet al te veel van meekrijgt, maar vrees het ergste. Haat heeft de neiging tussen de kleinste kiertjes en gaatjes door te sijpelen als een gemeen bijtend zuur. Haat verspreidt zich ook zo makkelijk onder mensen die ontevreden of bang of allebei zijn, helemaal nu we social media als deeltjesversneller hebben. De woorden die worden uitgesproken of getikt zijn wel degelijk gevaarlijk. Ze leiden tot agressie en geweld, daar zijn de voorbeelden inmiddels helaas talrijk van.

Omgekeerde missverkiezing

Dat Rikkie meedeed gaf geen of amper ophef, maar dat ze wint leidt tot een treurig protest middels een zielige hashtag met an sich wel weer kolderiek vermakelijke foto's. Allemaal vrouwen die nu dus geen Miss Nederland zijn geworden… Het geeft een soort omgekeerde missverkiezing; de dames met een lelijke binnenkant presenteren zich aan Nederland, aan ons de keuze te maken wie er met de winst vandoor gaat.

Rikkie; van harte met je overwinning. Jij hebt ons land nog een hoop te leren, succes daarmee!

