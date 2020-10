Daghoroscoop 16 oktober

VANDAAG JARIG

Terwijl uw gezondheid er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan, kan de planeet Pluto af en toe voor stress zorgen. Verder lijkt er sprake van harmonie en geluk. Natuurlijk kunnen er momenten zijn dat u zich niet optimaal voelt, daar zorgen schurende planeten voor, maar dat gaat snel voorbij.

RAM

Ideeën die u weer hebt opgepakt kunnen nu vrucht afwerpen. Neem de tijd om ze onder een loep te leggen en er een dimensie aan toe te voegen. U kunt sprongen voorwaarts maken in een nieuwe richting als u niet achterom kijkt.

STIER

Goed werk in het verleden wordt niet in één dag ongedaan gemaakt als u ontdekt dat u een vergissing hebt begaan. Doe uzelf niet tekort; iedereen maakt fouten. Maak uzelf liever sterk door een meester te worden in datgene wat u doet.

TWEELINGEN

Ergens diep in uw binnenste hebt u de neiging de kont tegen de krib te gooien als er iets gebeurt wat u niet kon voorkomen. Misschien verliest u een familielid en die ervaring kan veel indruk maken en u vervullen met wat weemoed.

KREEFT

Een andere opvatting omtrent een kwestie kan voor enige wrijving zorgen aan het huiselijk front. Volg uw hart ook al maakt het niet echt verschil wat u doet. U kunt een onverwachte meevaller ontvangen voor werk dat u hebt verricht.

LEEUW

Maak bereidwillig deel uit van een progressieve situatie teneinde voor evenwicht te zorgen in een relatie. Buitenlandse contacten zullen positief verlopen. Als gevoelens bekoeld zijn zal het geen moeite kosten die impasse te doorbreken.

MAAGD

Zakelijke onderhandelingen kunnen een vreemde draai nemen en uw volle aandacht opeisen. Uiteindelijk zal extra inspanning waardevolle gevolgen hebben. Hard werken en een zuivere benadering leiden bij elk project tot succes.

WEEGSCHAAL

Een vreemde, die u op de een of andere manier bekend voorkomt, kan zijn intrede doen en meteen een interessante kennis worden. Optrekken met iemand die de toon aangeeft beïnvloedt uw carrière. Let goed op.

SCHORPIOEN

De aankoop van iets waarop u uw zinnen hebt gezet gaat misschien niet door als een hoger bieder u dwarszit. Probeer op voorhand een deal te sluiten met de verkoper. Een gezondheidsprobleem kan te wijten zijn aan luchtvervuiling.

BOOGSCHUTTER

U kunt bij het opstaan al te maken krijgen met een prettige sfeer in huis en dat zal voor een goed humeur zorgen. Het kan weldadig zijn om diepgewortelde twijfels te bespreken met iemand die rustig is en praktisch van aard.

STEENBOK

Er kunnen extra verantwoordelijkheden op uw schouders terecht komen om een lang gekoesterd doel tot stand te brengen. Toon u bereid alles te doen wat nodig is. Het gezegde dat u moet investeren om geld te verdienen is nu juist.

WATERMAN

Beweeg u snel, al is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Zelfs onder de beste omstandigheden zal het moeilijk zijn om in uw eentje te opereren, maar u hebt weinig keus als voorschriften of regels worden aangescherpt.

VISSEN

Door u te concentreren op een bepaald project kunt u uitstekende resultaten boeken of het nu gaat om het oplossen van een probleem of het komen tot een deal met een lastige klant. De truc is om relaxed te blijven, ook als u boos wordt.