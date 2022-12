Daghoroscoop 13 december - Sterrenbeeld Vissen: Een gepassioneerde romance staat in de sterren!

VANDAAG JARIG

Grenzen overschrijden of negeren schijnt de nieuwe leefstijl te zijn – veel mensen doen het – en ook jij kunt de behoefte voelen buiten de normale paden te gaan, zowel in de liefde als in je carrière. Blijf wel binnen het betamelijke Boogschutter, daar zul je je tenslotte toch het beste bij voelen.

STERRENBEELD RAM

Er zijn aantrekkelijke carrière-vooruitzichten voor jou weggelegd; jouw talent op organisatorisch gebied is opgemerkt. Je kunt applaus oogsten en in aanmerking komen voor een leidinggevende positie. Houd wel rekening met jaloezie.

STERRENBEELD STIER

Verzet de bakens als je over extra vrije tijd beschikt. Verken nieuw terrein en denk na over jezelf. Houd voor ogen dat de beste resultaten tot stand komen uit een combinatie van verschillende elementen. Werk ideeën uit.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Er kan een besluit vallen over een slepende juridische kwestie. Het zal zoden aan de dijk zetten om samen te werken. Een oprecht excuus voor iets wat je verkeerd hebt gedaan komt jouw prestige meer ten goede dan zwijgen.

STERRENBEELD KREEFT

Wat je ook gaat doen, je kunt tijd verliezen aan kleinigheden. Blijf alert en laat je niet afleiden. Een zakelijke afspraak kan meer opleveren dan je hebt durven dromen, al kan het resultaat op zich laten wachten. Geef minder geld uit.

STERRENBEELD LEEUW

Het kan een succesvolle werkdag worden; je begint warm te lopen voor een nieuw en vooruitstrevend project. Studenten kunnen beseffen dat ze voor Kerstmis nog veel te doen hebben. Vertrouw op je voorgevoel als je iets besluit.

STERRENBEELD MAAGD

Het wordt een gelukkige, vrolijke dag als je werk gepubliceerd of tentoongesteld wordt, of als een juridische zaak gunstig verloopt. Neem kinderen mee naar een kerstmatinee of verwen jezelf met iets wat je al lang wilt hebben.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Neem vrij als je nog vrije dagen tegoed hebt en maak een lijst voordat je gaat winkelen. Geef je op voor een computercursus die in januari begint; je zult er profijt van hebben. Bouw aan je conditie door regelmatig te bewegen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Maak voor de werkdag begint een aanvalsplan, zodat je alles methodisch kunt aanpakken. Neem het advies ter harte van iemand van wie je weet dat deze het beste met jou voor heeft. Betaal geen rekeningen van anderen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Recente ergernissen behoren tot het verleden. Een feestje zal het beste in je naar boven brengen en met goodwill worden beloond. Zet saaiheid overboord, maar verlies voorzichtigheid niet uit het oog. Je kunt iets terugkrijgen.

STERRENBEELD STEENBOK

Om echt te genieten moet je optimaal gebruikmaken van je creativiteit. Een specifiek talent kan geld opleveren; zoek contact met een ervaringsdeskundige. Het zal voldoening geven om plannen om te zetten in daden.

STERRENBEELD WATERMAN

Post van een vroegere geliefde kan dierbare herinneringen oproepen. Er kan aan een goede vriendschap worden gedacht als romantische gevoelens tot het verleden behoren. Matigheid is jouw sleutel tot een onbezorgd leven.

STERRENBEELD VISSEN

Een ongecompliceerde dag; je kunt allerlei plannen realiseren. Accepteer alleen uitnodigingen die je leuk of nuttig vindt. Voor vrijgezellen staat een gepassioneerde romance in de sterren. Sluit je niet af; wees juist toegankelijk.

