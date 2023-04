Daghoroscoop 4 april - Sterrenbeeld Schorpioen: Richt je op de toekomst!

VANDAAG JARIG

Een huwelijk of relatie blijft dit jaar opgewassen tegen de ’weersgesteldheden’, de relatie kan in de loop van het jaar zelfs sterker worden. Veel zal draaien om jouw fysieke kracht en het moet je streven zijn om je imago en doelstellingen met elkaar in balans te houden. Kortom: focus op jezelf.

STERRENBEELD RAM

Op juridisch en zakelijk gebied kan het een prima dag worden. Er lijkt sprake van financiële vooruitgang. Mogelijk zet jij een nieuwe onderneming op touw. Degenen die financiële steun nodig hebben, zullen die moeiteloos krijgen.

STERRENBEELD STIER

Geef liefde en persoonlijke genoegens de ruimte. Jouw psychische radar staat goed afgesteld en je bent in staat de gevoelens van anderen te analyseren. Een spontane afspraak kan de inleiding zijn tot een hechte vriendschap.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Kansen die jij ooit over het hoofd zag, kunnen zich opnieuw voordoen; reageer direct. Schriftelijk werk zal vooral aandacht voor details en creatief inzicht vereisen. Iemands aanmoediging zal jou aansporen tot betere prestaties.

STERRENBEELD KREEFT

Als je alleen wil zijn, zul je op je wenken worden bediend. Zelfs te midden van een menigte zal je afstand weten te bewaren. Als je toch tot iemand toenadering zoekt, kan deze onbereikbaar blijken. Laat een boodschap achter.

STERRENBEELD LEEUW

Jij beschikt over flexibiliteit, inzicht en handigheid, eigenschappen die door collega’s worden gewaardeerd. De sterren staan gunstig ten opzichte van zakelijke en financiële onderhandelingen. Accepteer echter niet alles wat wordt gezegd of beweerd.

STERRENBEELD MAAGD

Geen geschikte dag om met iets nieuws te beginnen, wel om eens zelfzuchtig te zijn. Laad vanochtend jouw batterij op in je eigen territorium en voldoe aan je eigen behoeften, want vanmiddag kun je in onrustig weer terechtkomen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt geneigd zijn op de achtergrond te blijven en je energie te sparen. De kans is echter groot dat de schijnwerper op jou gericht wordt. Studenten rechten of filosofie zullen tevreden zijn over hun resultaten.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Richt je blik op de toekomst en vraag je af wat deze voor jou in petto heeft. Je kunt sentimentele gedachten hebben als het stichten van een gezin je bezighoudt en je afvragen of het dat is wat jij werkelijk van het leven verwacht.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het licht staat op groen voor een project dat zowel mentale als fysieke inspanning vraagt. Geestelijk kun jij veel activiteiten en uitdagingen aan. Breng je financiën op orde, maak toekomstplannen en promoot je ideeën.

STERRENBEELD STEENBOK

Filosofisch ingestelden kunnen zich bezighouden met diepgaande vragen, zoals het doel van ons bestaan. Studenten kunnen erin slagen snel de benodigde kennis te vergaren. De avond kan onverwacht ontspanning bieden.

STERRENBEELD WATERMAN

Probeer niet te reageren op onvriendelijke opmerkingen of lelijke gebaren. Oefen geduld en beantwoord geen impertinente vragen. Let goed op feiten en cijfers als je betrokken bent bij een financiële onderneming.

STERRENBEELD VISSEN

Emoties kunnen hoog oplopen als je geen rekening houdt met de gevoeligheden of kwetsbaarheden van degenen met wie je het huis deelt. Het doen en laten van anderen kan verschillen met het jouwe, maar is daarom nog niet verkeerd.

