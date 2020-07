Daghoroscoop 31 juli

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied valt, evenals vorig jaar, niet veel bijzonders te verwachten. Dat betekent ook dat u uw zaakjes op orde hebt en tevreden bent met de situatie zoals die is en dat de noodzaak voor verandering ontbreekt. Na 18/12 zal het van belang zijn uw enkels en heupen te sparen.

RAM

Gebruik uw verstand en fantasie om financiële vraagstukken op te lossen. Dankzij een huwelijk of erfenis kunt u er behoorlijk op vooruit gaan, maar het tegendeel kan ook het geval zijn. Vermijd, als dat nog kan, emotionele beslissingen.

STIER

Een nieuwe romance kan u het gevoel geven eindelijk uw soulmate te hebben gevonden. De relatie kan standhouden maar dan moet u kappen met gevoelens die nog bij een vorige relatie horen. Zakelijk kunt u de juiste keuzes doen.

TWEELINGEN

U hebt nieuwe ideeën die u graag zult willen toetsen. Wissel gedachten uit met zoveel mogelijk mensen. Houd er rekening mee dat u verkeerd begrepen kunt worden. Een vergunning kan op zich laten wachten.

KREEFT

Bereidt u voor op allerlei veranderingen, maar met een flexibele houding bent u voor geen gat te vangen. U zult zelfs profijt kunnen hebben van gewijzigde omstandigheden. Aan een verbintenis of vriendschap kan een eind komen.

LEEUW

Veranderingen kunnen nodig maken dat u vandaag thuis blijft. U bent gelukkig soepel genoeg om dat op te vangen. Geniet van het feit dat u alles onder controle hebt. Eet vanavond gezond en mijd sigaretten, drugs en alcohol.

MAAGD

Nieuwe informatie kan u dwingen plannen te wijzigen. U zult daar geen moeite mee hebben, u bent vindingrijk genoeg. Belangrijk is om degenen die bij uw plannen betrokken zijn in te lichten. Gebruik uw communicatieve talent.

WEEGSCHAAL

Dankzij uw voelsprieten kunt u zich snel aanpassen aan wisselende situaties. Als u bij de les blijft kunt u er zelfs van profiteren. Geen geschikt moment om te speculeren. Probeer geld te verdienen met uw creativiteit.

SCHORPIOEN

Onverwacht nieuws kan u danig uit uw evenwicht brengen. Reageer niet te heftig en neem niet alles te letterlijk. Tracht ook onder druk uzelf in de hand te houden. Blijf nederig als u onlangs iets geweldigs hebt gepresteerd.

BOOGSCHUTTER

Los op wat u bezighoudt. Stel u onafhankelijk op en werk op de achtergrond. U kunt het gevoel hebben dat collega’s iets voor u achterhouden of achter uw rug zaken bespreken. Verspil er geen tijd en energie aan.

STEENBOK

U kunt veel teweeg brengen. Romantische verwikkelingen waarmee vrienden het oneens zijn zullen de gemoederen in beweging houden. Luister naar uw hart al betekent dat misschien dat sommige mensen u de rug toekeren.

WATERMAN

Focus op uw carrière en durf in professioneel gezelschap naar voren te treden. Gun uw partner meer ruimte als uw privéleven enigszins in de knel is geraakt. U kunt een zeldzame kans krijgen mensen te ontmoeten met veel vakkennis.

VISSEN

Overweeg een studie te hervatten of cursus te volgen en schrijf u meteen in. Uw geest staat open voor filosofische ideeën, oude geschiedenis en vreemde talen. Wees niet bang plannen te wijzigen als u op reis bent. Ontmoet mensen.