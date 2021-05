’Door mijn dochters (9) rouw is er geen plek voor mijn eigen verdriet’

„Mijn dochter heeft het zwaar”, schrijft Kim. „Ze was aan haar opa en oma gehecht en kan het slecht verwerken dat ze er nu allebei in één keer niet meer zijn. Ik wil er voor haar zijn en haar begeleiden in haar rouwproces, maar ik merk dat ik er niet goed toe in staat ben. Ik zit zelf middenin mijn eigen rouwproces en merk dat ik het moeilijk vind om daar ruimte voor te maken.”

„Hoe kan ik er voor 100% voor mijn dochter zijn, als ik zelf niet eens voor 100% functioneer? Ik weet niet goed hoe ik haar kan helpen, zeker op de momenten dat ik zelf eigenlijk niets anders wil dan huilen en in bed liggen. Vaak geef ik daarom niet aan mijn eigen verdriet toe, omdat ik sterk wil zijn voor haar. Het wordt me eigenlijk te veel, maar ik weet niet hoe ik de balans kan vinden.”

Pittig

Nicole in ’t Zand is kindercoach en schrijfster van een kinderboek over verlies en rouw. Ze vertelt: „Rond de leeftijd van 9 jaar komen kinderen in een soort overgangsfase en gaan ze meer beseffen wat de dood inhoudt. Dit is dus een pittige fase, maar ook een heel mooie. Je kunt immers echt samen praten over wat de dood voor jullie betekent.”

Normaal gedrag

„Als moeder kun je je kind juist helpen door te laten zien hoe jij met je verdriet omgaat en wat het rouwproces met je doet. Dat hoef je niet verborgen te houden. Door als moeder te laten zien wat ’normaal’ gedrag is bij verlies, kan je kind daarvan leren.” Het lastige in de situatie van Kim is wel dat zij rouwt om haar beide ouders, stelt In ’t Zand. „Een stukje kind in haar is aan het rouwen. Houd daarom in de gaten dat je, in het bijzijn van je kind, als volwassene rouwt. Denk na over wat je wel en niet wilt delen met je kind. Hevige emoties hoef je niet in te houden, maar ga vervolgens wel in gesprek. Leg uit dat dit ook bij verlies hoort, maar laat ook zien dat het leven weer verdergaat en dat je niet hoeft te blijven hangen in verdriet.”

Ruimte maken

„Het is dus niet erg om je soms terug te trekken of op andere momenten juist je verdriet te uiten, als je er maar over praat met je kind. Het is belangrijk om ruimte voor je eigen verdriet te maken. Je kunt in jouw rouwproces nu eenmaal niet altijd de moeder zijn zoals je dat zou willen, maar ook dat kun je bespreken. Als je je terugtrekt zonder uit te leggen waarom, zal je kind daarentegen wèl het gevoel krijgen dat je er niet bent. Dan kan hij/zij zelf een invulling gaan geven aan de situatie, en die is niet altijd juist.”

Flexibel

„Om jezelf wat ruimte te geven, kun je ervoor zorgen dat er altijd een vriendinnetje is waar ze terecht kan als jij het moeilijk hebt. Kinderen zijn wat dat betreft heel flexibel en soms is dat juist waar ze behoefte aan hebben. Ook kun je misschien samen een plekje inrichten voor opa en oma, zodat jullie samen bewust bezig kunnen zijn met het verlies. Je kind zal ook met vragen zitten: zorg dat je een sfeer creëert waarin hij/zij zich welkom voelt die aan jou te stellen.”