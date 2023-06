Intimidatie in Zandvoort: ’Kan ik nog wel in bikini?’

Hangjongeren terroriseren de populaire kustplaats. Telegraaf-verslaggever Jeroen Holtrop ging voor een reportage naar Zandvoort en wat de jonge vrouwen hem vertelden, maakt mij ongerust en bang.

Intimidatie

Blijkbaar is het normaal om vrouwen die genieten van een dagje strand in zomerse kleding of bikini na te fluiten, op ze af te lopen, na te roepen, kortom, ze te intimideren. Want ja, als wij vrouwen schaars gekleed op het strand liggen, vragen we erom. Tuurlijk, een groepje intimiderende jongens is precies wat we willen. We liggen toch zeker niet op het strand om te ontspannen en te genieten van de zon?

Dat mijn ongerustheid niet overdreven is, wordt bevestigd door collega M die in Zandvoort woont. Haar dochter (12) is al twee keer lastiggevallen door een groepje jonge jongens. Beide keren werd ze achtervolgd. De eerste keer was ze alleen en voelde ze zich zo onveilig dat ze naar huis is gerend. Later ging ze met groepje vriendinnen naar de supermarkt, waarna ze werden opgewacht door een groep jongens. Uiteindelijk zijn ze door een aantal moeders veilig langs de jongens begeleid. Ik krijg hier werkelijk de rillingen van.

Ongemakkelijk

Wat er in de hoofden van die jongens omgaat, is mij een raadsel. Een rondje navraag bij mijn vriendinnen leert dat géén van hen een prettig gevoel krijgt bij het achternalopen, nafluiten of naroepen van een groepje jongens. Laat staan in bikini. Uit een onderzoek van lingeriemerk Hunkemöller blijkt dat 77 procent van de vrouwen zich onzeker voelt wanneer ze voor het eerst weer een bikini aantrekt. Dit ervaar ik zelf ook. Ik ga liever niet ergens in bikini liggen waar ik veel mensen ken. Als ik van mijn plekje naar de zee loop, voel ik me al aangekeken. Ik weet zeker als daar nog eens een intimiderend gevoel bij komt, ik een volgende keer op nog minder plekken en nog minder snel mijn bikini aantrek. Maar moet ik dan mijn kleding aanhouden op het strand?

Van de zotte

Ik hoor vaak om me heen dat vrouwen dan vast wel ‘een heel klein bikinietje’ aan zullen hebben gehad. Daar gaan bij mij echt de nekharen van overeind staan. Want hoezo zou dan zulk gedrag wel mogen? Daarbij is het klinkklare onzin, aangezien straatintimidatie in vrijwel elke stad in Nederland nog steeds een groot probleem is. En je maakt mij niet wijs dat die vrouwen altijd in ‘een heel klein bikinietje’ langs komen lopen.

Onveilig

Ik wil niet stressen voor mijn lekkere vrije dag naar Zandvoort, maar door deze berichten begin ik toch onrustig te worden. Mijn vriendin en ik waren van plan met de trein te gaan, maar het schijnt dat de weg van het station naar het dichtstbijzijnde stukje boulevard jackpot is. En dat de meeste jongens die zich niet kunnen gedragen, blijven hangen bij de middenboulevard. Het is eigenlijk van de zotte, maar ik heb voor de zekerheid bij een beachclub gereserveerd 20 minuten van het station van Zandvoort af. En de kans is groot dat we onszelf de treinreis ook maar besparen en de auto pakken. Te belachelijk voor woorden, maar zolang deze hangjongeren Zandvoort terroriseren, kies ik liever voor mijn eigen en de veiligheid van mijn vriendin. En ik vertik het om door die hangjongeren naar een ander strand te worden gejaagd.

