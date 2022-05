Premium VROUW magazine

Anouk: ’Mijn dochter van 16 mag in het donker niet alleen over straat’

Tuurlijk, ze is een van de populairste zangeressen van Nederland. Maar nog meer is Anouk (47) moeder van zes kinderen. Na een lange afwezigheid moest ze thuis weer wennen – ’het was een slagveld’ – maar inmiddels heeft ze alles weer in het gareel.