Inekes gastric bypass operatie ging mis: ’Moeilijk om mezelf in de spiegel te zien’

Beroerte treft ruim honderd mensen per dag: ’Het beeld dat alleen ouderen een herseninfarct krijgen moet om’

Meer dan honderd Nederlanders per dag worden getroffen door een beroerte. Driekwart is boven de 65 jaar, maar het beeld dat alleen ouderen een herseninfarct krijgen moet om, vindt de Hersenstichting. „Kijk naar Mariska Bauer, een jonge vrouw van 45 jaar. Laten we hopen dat ze goed herstelt.”