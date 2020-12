Daghoroscoop 21 december

VANDAAG JARIG

Als huis en gezin dit jaar geen hoofdrol hebben gespeeld kan dat komend jaar anders worden. In principe kabbelt het leven rustig voort en zal er geen aanleiding voor opwinding zijn, maar op onverwachte momenten kan er daadkracht van u worden verwacht. Die acties zullen echter niet lang duren.

RAM

Het kan een hectische dag worden of u nu thuis bent of op het werk. Extra verantwoordelijkheden kunt u nu niet gebruiken, maar kunnen u als het ware in de schoot worden geworpen. Ontspan; u kunt meer dan u vaak denkt.

STIER

Word niet de dupe van de afwezigheid van collega’s; overwerken zal thuis in slechte aarde vallen. Geef een vriend(in) die het moeilijk heeft extra steun. U maakt een moeilijke situatie rond een geliefde erger als u emotioneel reageert.

TWEELINGEN

Als uw partner graag uitgaat zult u misschien opzien tegen de sociale verplichtingen die deze week op het programma staan. Verman u. Doe wat er van u wordt verwacht, maar een invitatie is natuurlijk geen commando.

KREEFT

Het kan een drukke dag worden voor degenen die geen vrije dagen hebben. Misschien moet u collega’s vervangen die met vakantie zijn. Stel bij afwezigheid van meerderen niet elk besluit uit; gebruik uw gezonde verstand.

LEEUW

Hoewel er om u heen een redelijk humeur zal heersen kan er ook iemand rondlopen met een gezicht als een oorwurm. Kijk er niet naar en trek het u niet aan. De kerstsfeer begint voelbaar te worden en een samenzijn belooft plezier.

MAAGD

Er zit spanning in de lucht en de communicatie met familie zal levendig zijn. Probeer schoonfamilie niet tot iets te dwingen waar men kennelijk geen zin in heeft. Zeg vriendelijk “nee” als een verzoek van buren u niet bevalt.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met vertraging of omleidingen als u op stap gaat. Voorzie elk stuk bagage van een label; de kans op zoekraken is groter dan anders. Een hechte relatie kan vandaag voor een gelukkig moment zorgen.

SCHORPIOEN

U beseft dat de tijd gaat dringen als u nog kerstinkopen moet doen. Draaf niet als een kip zonder kop door de winkels; maak tevoren een lijst van hetgeen u nodig hebt. Leef u in degenen in, voor wie u een cadeautje zoekt.

BOOGSCHUTTER

U zult het extra druk hebben als dit voor u een gewone werkdag is terwijl collega’s afwezig zijn. Houd rekening met onverwachte bezoekers. Kies een locatie waar u lopend naartoe kunt als u buitenshuis hebt afgesproken.

STEENBOK

Drukte kan een tol eisen; maak niet de denkfout dat u alles aan kunt en voor geen gat te vangen bent. Gehoorzaam uw lichaam als u toe bent aan rust. Familierelaties kunnen ups en downs beleven. Bij moeheid is men snel geïrriteerd.

WATERMAN

U zult weinig rust hebben als het nog een werkdag voor u is. Noteer boodschappen die u voor anderen in ontvangst neemt. Protesteer beleefd als iemand nog meer beslag op u probeert te leggen. Let op hetgeen u eet en drinkt.

VISSEN

U kun behoorlijk uitgeput raken in uw ijver nog voor Kerstmis bepaalde werkzaamheden te voltooien. Kies prioriteiten en houdt u daaraan. Tracht niet alles alleen te doen; er zijn mensen die u graag helpen. Ga op tijd naar huis.

