’Ik deed alsof ik corona had om niet te hoeven werken’

Van een vriendin hoorde ik dat veel mensen corona veinzen om onder een verplichting uit te komen. Zij had het weer van haar dochter, wier vriendin deed alsof ze het virus had zodat ze haar proefwerk niet hoefde te maken. Ik vond dat heel ver gaan. Corona kan dodelijk zijn! Je doet toch ook niet alsof je kanker hebt?

Die week daarop had ik een extra dienst aangenomen. Ik werk in een grote kapperszaak als secretaresse en af en toe spring ik bij als kapster. Een collega had gevraagd of ik voor haar kon invallen. Het liep al een paar weken niet lekker tussen mijn vriend en mij. Hij vertelde die week dat hij vond dat we toch niet zo goed bij elkaar pasten. In feite had hij zelfs al iemand die volgens hem wél bij hem paste.

Baas

Ik was er kapot van en in werken had ik al helemaal geen zin meer. Had ik die dienst maar niet aangenomen. Mijn gedachten dwaalden af naar het gesprek met mijn vriendin. Misschien moest ik toch de ’coronatruc’ maar eens toepassen? Met bevende vingers toetste ik het nummer van mijn baas in. Ik vertelde dat ik was gaan hoesten, verhoging had en me niet lekker voelde en dus die dag wilde overslaan. Hij drukte me op het hart om thuis te blijven en goed op mezelf te letten. Hij regelde wel vervanging. Verbaasd hing ik op. Ziekmelden ging nooit eerder zo makkelijk! Ik trok een fles wijn open, bestelde een pizza en kroop lekker onder de dekens.

Drie weken later - ik was inmiddels weer aan het werk - kreeg ik een telefoontje van een kennis die voor zaken in de stad was. Ik wilde hem dolgraag zien, maar hij had alleen die middag tijd en ik zat tot over mijn nek in het werk. Ik besloot de ’coronatruc’ nog een keer toe te passen. Al snotterend en kuchend belde ik weer mijn baas: ’Ik moest een paar dagen op de kat van mijn vriendin passen. Maar toen ze hem kwam ophalen, voelde ze zich knap beroerd. Ze laat zich nu testen…’

Bang

Na die tweede keer vond ik het wel genoeg geweest en nam ik mezelf voor ermee te stoppen. Maar nu de coronabesmettingen weer oplopen, is het heel verleidelijk om corona opnieuw als smoes te gebruiken voor dingen waarin ik geen zin heb. Bij elke tegenvaller vind ik dat ik me wel weer mag afmelden voor een dagje (of twee) in afwachting van een testuitslag.

De ene keer vertel ik dat ik iemand ben tegengekomen met klachten, de andere keer ben ik ervan overtuigd zelf besmet te zijn. Ik heb inmiddels een scala aan coronasmoesjes bedacht. Het gaat zelfs zo ver dat als ik van tevoren weet dat ik een bepaalde dag niet wil werken, ik bewust een paar dagen van tevoren klachten begin te veinzen.

Ik woon in Amsterdam, waar de besmettingen nu erg hoog zijn. Dus ik kan elke dag wel onbewust in aanraking komen met een besmet persoon. Toch ben ik elke keer dat ik me afmeld bang dat mijn baas me zal ontslaan. Maar tot nu toe is hij alleen maar begripvol geweest en vindt hij het juist goed van me dat ik ervoor kies thuis te blijven. Hij moest eens weten... Mijn collega’s zijn allang niet meer zo coulant. Na de derde keer dat ze mijn werk moesten overnemen, heb ik geen beterschapswensen meer ontvangen.

Lesje geleerd

Ik baal er erg van dat ik het zo ver heb laten komen. Vooral omdat ik nu echt vermoed dat ik corona heb: ik voel me doodmoe en heb totaal geen eetlust. Het liefste zou ik de hele dag in bed blijven, maar het werk dat zich inmiddels aardig begint op te stapelen, weerhoudt me ervan. Mijn collega’s durf ik niet meer om hulp te vragen; zij geloven me inmiddels echt niet meer. Ik weet dat het nu echt tijd wordt om te kappen met mijn slechte ’smoesgewoonte’. Het is het niet waard om mijn baan te verliezen uit luiheid. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd: niet spotten met corona! Nu maar hopen dat ik dit keer niet echt corona heb...