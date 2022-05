Martine (46) doet aan Ayurvedisch detoxen: ’Ik eet dan alleen warm en veganistisch’

Wat is jouw leefstijl?

„Bij mijn leefstijl hoort dat ik een paar keer per jaar een Ayurvedische detox doe. Ayurveda komt oorspronkelijk uit India en houdt in dat je voor een aantal dagen alleen verwarmde, veganistische maaltijden eet. Daardoor zou je spijsvertering even tot rust kunnen komen en krijgt het vervolgens een kickstart. Tijdens zo’n detox eet ik bijvoorbeeld havermoutpap, curry en soep. Eigenlijk moet elke Ayurvedische maaltijd uit zes smaken bestaan; zout, zoet, zuur, bitter, wrang en scherp. Zo zou je namelijk een voldaan gevoel krijgen. Ik vind het best lastig om al die smaken in één maaltijd te krijgen, dus ik ben niet te streng voor mezelf.

Toen mijn dochter 1 jaar oud was, wilde ik van mijn zwangerschapskilo’s af. Ik was 12 kilo aangekomen tijdens mijn zwangerschap en geen enkel dieet werkte. Ik ontdekte de traditionele, strenge vorm van Ayurveda op een yogareis op Ibiza. Volgens die regels moet je de detox veertig dagen doen en eet je bepaalde specerijen en maaltijden. Dat is voor veel vrouwen met een druk leven niet haalbaar en dit heb ik dus nooit gedaan. Ik heb er mijn werk van gemaakt om een ’Westerse versie’ van Ayurveda te ontwikkelen.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, ik praat alleen liever niet over streefgewicht, dat vind ik ongezond. Ik heb het over natuurlijk gewicht. Dat is het gewicht waar je lichaam zich het fijnst bij voelt. Dat is voor mij denk ik het gewicht van toen ik 18 jaar oud was, ongeveer 60 kilo. Daar zat ik gelijk op na mijn eerste detox.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken zou ik iedereen afraden. Ik drink wel alcohol, wijn vind ik heel lekker en gezellig. In de Ayurveda wordt alcohol niet als ongezond gezien zolang je het met mate drinkt. Het leven moet een beetje leuk blijven, dus ik drink wekelijks een wijntje.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik hou van repen chocola en van chocoladekoekjes. Maar ik zie dat niet per se als een zonde. Je moet ervan genieten als je iets eet. Het is ongezond om alles als zonde te zien. Eigenlijk vind ik dat geen enkel soort eten pertinent ’slecht’ is, mits je het met mate eet. Zolang je geen hele reep of zak chips in één keer naar binnenwerkt, is het goed.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Door mijn eigen bedrijf ben ik heel druk. Ik werk gewoon fulltime en als ik daar niet mee bezig ben, ben ik druk met mijn dochter. Als ik wat rustiger aan zou doen zou ik meer tijd voor mezelf hebben. Dan zou ik wat vaker yoga willen doen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Yoga doe ik nu één keer in de week, maar dat wil ik dus graag vaker gaan doen. Thuis probeer ik ook weleens wat yoga-oefeningen uit, in plaats van in de sportschool. Ik begin mijn dag altijd met vijftig jumping jacks en tijdens mijn werk doe ik wel eens squats. Ik hou ook van wandelen, dat doe ik ongeveer een half uur per dag. Behalve in het weekend; dan ben ik gezellig met mijn dochter.”

Doet jouw kind hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn dochter eet ’s avonds gewoon mee. Dus als ik mijn detox doe, eet zij daar ook van. Ze heeft sowieso een hele gezonde verhouding met eten. Haar vriendinnetjes eten moeilijk en willen vaak snoep. Maar zij is helemaal niet aan het snaaien en eet supergezond uit zichzelf.”

Het Voedingscentrum over Ayurvedisch detoxen

„Er is niks mis mee om een aantal dagen veganistisch en warm te eten”, vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Maar het is niet wetenschappelijk onderbouwd dat je er daarna een kickstart van je spijsvertering krijgt of dat je ervan afvalt. Als je plantaardig eet krijg je vaak wel meer vezels binnen, wat goed is voor je spijsvertering. Maar dan moet je die vezels wel blijven eten, na de detox.

Wat je soms ziet als mensen een bepaald dieet of detox volgen, is dat zij in de brede zin bewuster worden van wat ze eten. Nieuwe, gezonde gewoontes zouden op die manier kunnen doorsijpelen in hun ’normale’ voedingspatroon, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor gewichtsverlies.”

