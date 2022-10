‘Je kunt mensen niet verplichten van je te houden’

Ja, lieve mensen, ook ik heb tegenslagen gekend. Deels zelfgekozen. Ik hoef niemand uit te leggen dat het niet zo slim is je financieel goed draaiende gezin te verlaten voor een man aan wiens gelaat en uitdrukking in de ogen je al kunt zien dat er een duister randje aan zit. Maar blijkbaar lagen de prioriteiten destijds anders.

Eigen schuld

Gebeukt moest er worden in het leven, niet dat gezapige... De rapen waren gaar vier jaar later toen bleek dat meneer was uitgekeken op het ‘moedertje’, zoals hij mij inmiddels was gaan zien. Eigen schuld, dikke bult, vond ik zelf ook. Ik heb wel een paar maanden gesnotterd, het is niet leuk om afgewezen te worden en ineens de broekriem te moeten aanhalen, maar ook dat was een kwestie die ik aan mezelf te danken had.

Iedere vrouw weet diep van binnen wel dat je met drie dagen werk in de week niet economisch zelfstandig bent, dus als je dat samen afspreekt als er kinderen komen, moet je bij scheiding gecompenseerd worden voor je zorgtijd. Ook al is die scheiding op jouw initiatief tot stand gekomen. Want anders volgt dan de onvermijdelijke armoedeval.

Deze week miste ik een interessante avond bij de sociëteit waarvan ik lid ben over The Gift, een boek van psycholoog Edith Eger. Nou, díe heeft pas tegenslag gekend, als Holocaust-overlever en Auschwitz-ballerina. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden, is haar uitgangspunt, het gaat erom wat je ermee doet.

Bezwijk je onder de wanhoop, of kies je ervoor je destructieve gedachten los te laten en iets te leren van deze situatie? Waarmee het welbeschouwd een geschenk wordt. Goed, dat boek was life changing geweest voor degene die de avond gaf. Ik moest hem missen, omdat ik aan het sportvasten was, een andere, meer positieve manier om de broekriem strakker te kunnen aantrekken. Gelukkig was zij de volgende dag bereid de belangrijkste inzichten met mij te delen.

Slachtoffers en overlevers

Zo leerde ik dat slachtoffers altijd vragen: waarom moet mij dit nou weer overkomen? Overlevers denken: en wat nu? Dit is een belangrijk punt in het opkrabbelen: pas als je uit het slachtofferschap stapt, kun je beginnen aan de rest van je leven. Waar het heus niet zo ernstig mee gesteld is als je vaak denkt.

Wees eerlijk over jouw aandeel in het geheel, rouw om je verloren dromen en maak nieuwe plannen. En laat daarbij de ander zijn. Je kunt mensen niet verplichten van je te houden en ze mogen de dingen ook anders zien.

Ga gewoon van jezelf uit: wat kun jíj doen om je situatie te verbeteren? Daar gaat zoveel meer kracht vanuit. Iets wat ik me echt nog herinner van die tijd. Pas toen ik weer leuke dingen ging doen, voelde ik me ook beter. Dan werd ik nog lang geteisterd door schuldgevoel. Moet je ook niet doen. Wees compassievol naar jezelf en anderen. En dan wordt het leven één groot avontuur waarin van alles te leren is.

