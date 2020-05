’Wat voor impact heeft corona op de ontwikkeling van mijn zoontje?’

Aan het begin van de coronacrisis ging de voordeur ook hier op slot en bleven mijn zoontje (8 maanden) en ik thuis. We kregen geen bezoek, we gingen nergens heen, we maakten af en toe een ommetje voor wat frisse lucht en de boodschappen werden bezorgd. Na een paar weken ging ik vanuit huis weer aan het werk maar dat was ook geen pretje. Als alleenstaande moeder met een baby die overdag niet veel meer slaapt is thuiswerken een... uh uitdaging, zullen we maar zeggen.

Thuiswerken

Want zat ik net lekker in een productieve call over belangrijke grote-mensen-zaken werd er ineens een luier compleet grensoverschrijdend volgepoept. Of er ontstond een enorm groot (vocaal) verdriet over het laten vallen van een pakje tissues dat juist afleiding bood, zodat de grote-mensen-call kon worden gehouden. Gelukkig had bijna iedereen ergens op de achtergrond wel een huilend, jengelend, aandachtsvragend kind of een ondeugend huisdier. Wat dat betreft leren we door deze crisis wel dat voorheen onoverkomelijke zaken toch niet zo onoverkomelijk blijken te zijn.

Het was echt not done om enig blijk van je privéleven in je zakelijke leven te tonen: een kind mocht niet gehoord worden, zelfs het gaan van de deurbel kon gezien worden als onprofessioneel. Maar dat blijkt nu allemaal helemaal niet zo erg te zijn. De deurbel kan gaan, de hond blaft, een kind kan ineens huilen en/of schreeuwen en we weten nog steeds hoe de laptop werkt en hoe we ons werk moeten doen. Waarover maakten we ons hiervoor eigenlijk zo druk?

Ontwikkeling

Wel vraag ik mij af wat voor impact dit allemaal heeft op de ontwikkeling van mijn zoontje; hij gaat wel wekelijks naar zijn vader en speelt daar met zijn zussen en broer. Ik merk ook echt dat hij na twee dagen weer een stukje slimmer, sneller, wijzer etc is. Maar de liefde, knuffels en belangrijke invloed van opa’s en oma’s heeft hij maanden niet gehad. Of een simpel uitje naar de kinderboerderij, supermarkt, een reisje met de trein, een dierentuin, een pretpark, een vakantie.. Dat zal hij niet meemaken voorlopig. Krijgen we hier dan een ’coronageneratie’ van? En welke kenmerken heeft die generatie dan?

Zullen we nooit meer zonder een voorraad levensmiddelen kunnen leven? Worden we onrustig als het wc papier op dreigt te raken? Zullen we voor altijd een voorraadje vers ingevroren brood in huis hebben? Worden wij, en misschien onze kinderen ook, de generatie die later in het bejaardentehuis blikken soep en pasta steelt uit het tehuiswinkeltje? Of nooit met de deuren dicht kunnen slapen omdat we bang zijn om weer ’opgesloten’ te worden? Het verplegend personeel van de toekomst zal dan gekscherend roepen: „Ach, dat is er 1 uit de coronacrisis, dat is toch nooit meer helemaal goed gekomen.”

Oorlog van deze generatie

Mijn oma wordt dit jaar, bij leven en welzijn, 85 jaar oud en zij heeft dus nog de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Haar vader was een Joodse man waardoor zij en haar zussen niet veilig voor de nazi’s waren. Ze heeft ondergedoken gezeten, moest stelen voor het gezin, dreef ruilhandel met boeren voor eten en heeft geweld en bloedvergieten van dichtbij meegemaakt. En zíj zegt: ’Deze pandemie is júllie oorlog, maar dan met een onzichtbare vijand, met vrees op besmetting en met de constante gedachte: ’Heb jij het?’. Het is de tijdsperiode die je nooit meer zal vergeten en die op jullie verdere leven veel invloed zal hebben. Een tijd met angst en twijfels. En met Netflix. Dat dan weer wel.’