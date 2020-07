Daghoroscoop 14 juli

VANDAAG JARIG

Eind dit jaar en begin 2021 kunt u een persoonlijke verandering doormaken waardoor u de persoon wordt die u wilt zijn. Dat betekent dat u geen energie mag verspillen en u niet mag laten afleiden door triviale zaken. Vereenvoudig uw leven – maak schoon schip op elk terrein.

RAM

De dag kan prettig beginnen en u kunt ondanks tegenstand een fraaie deal sluiten. Geluk gaat aan uw zij als u zich volledig inzet. Begin liever niet aan een vakantie waarvoor u enorme afstanden moet rijden. Misschien moet u plotseling terug.

STIER

De informatie waar u op uit bent is waarschijnlijk minder belangrijk dan u denkt. Geef naasten niet het gevoel dat u zich voor hen opoffert. Overleg met uw partner als iemand een financieel beroep op u doet. Raak niet betrokken bij roddels.

TWEELINGEN

Wijt het niet aan eigen tekortkomingen als u zich wat ontmoedigd voelt. Als u carrière wilt maken zult u zich daarvoor moeten inspannen. Spelen met uw spaartegoed is even gevaarlijk als spelen met vuur.

KREEFT

Iemand kan uw woorden verdraaien of verkeerd overbrengen. Verstuur belangrijke papieren aangetekend en bewaar het reçu. Verdedig u als iemand u de schuld van iets geeft wat uw fout niet is. Laat u niet manipuleren.

LEEUW

Reizen kan vandaag problemen geven; blijf alert en blijf voorzichtig. Geef niet teveel geld uit aan sociale evenementen; u overschrijdt nogal eens te makkelijk uw budget. Geen geschikte dag voor een creatieve uitdaging.

MAAGD

Gebruik de lessen die het verleden u heeft geleerd en mok niet over kansen die uw neus voorbijgaan. Uw vooruitzichten worden beter als u een studie voortzet. Probeer een tevreden mens te zijn en te genieten van kleinigheden.

WEEGSCHAAL

Gun leidinggevers het respect waarop ze recht hebben dan wordt uw leven eenvoudiger. Uw geest heeft behoefte aan rust. Vertrouw niet op de beloften van anderen, al bedoelen ze het goed. Bel naar huis als het later wordt.

SCHORPIOEN

Neem niet alles wat u hoort serieus; belast uw geest niet met onzin. Houd een behoorlijk tempo aan; werk kan zich sneller opstapelen dan u kunt voorzien. Een prima dag voor het onderhouden van relaties. U hebt een bewonderaar(ster).

BOOGSCHUTTER

Begraaf vandaag de strijdbijl als u met iemand ruzie hebt. Vriendschap wordt sterker van een welgemeend excuus. Een examen heeft een goede kans van slagen. Houd mensen die zich vreemd gedragen op afstand.

STEENBOK

Let op details om erachter te komen wat mensen echt bedoelen. Vraag u af hoe u een bepaalde situatie kunt corrigeren als u zich zorgen maakt over geld. In de loop van de week zullen omstandigheden verbeteren.

WATERMAN

Een liefdesrelatie die veelbelovend begon kan plotseling eindigen. U zult zich realiseren dat uw verwachtingen te hoog gespannen waren. Werk zal voldoende afleiding geven; rond een langdurig project nu tevreden af.

VISSEN

Een lucratieve zaak lijkt naar wens te verlopen. Een investering van geruime tijd terug kan nu winst te zien geven. Tenzij u kletskousen de rug toekeert zult u moeilijk rust vinden. Til aan kritiek niet te zwaar maar laat het u motiveren.