Marit heeft tijdens vakanties volop seks in de open lucht: ’Het geeft me een kick’

Klein tentje

„Bram en ik zijn allebei enorme natuurfreaks. We houden van lange hikes, mountainbiken en raften. Voor ons geen fancy hotels met de beste bedden. Doe ons maar een klein tentje en dan met de rits open naar de sterren kijken. We hebben al de mooiste dingen meegemaakt samen. We hebben wild gezien, stormen doorstaan en ook al een paar keer in zulke warme temperaturen moeten slapen dat we ons luchtbedje buiten de tent hebben neergelegd. Het houdt ons allemaal niet tegen.”

Betrapt worden

„We zijn nu vier jaar samen en delen naast onze liefde voor de natuur ook een liefde voor seks in de buitenlucht. Ik kan het niet goed uitleggen wat ik er zo fijn aan vind, maar het geeft me een gevoel van ultieme vrijheid. 'Is het de spanning van betrapt worden?', vroeg mijn zus vorige week nog. Maar dat speelt helemaal geen rol. We willen dat juist niet namelijk: we willen anderen niet lastigvallen met ons liefdesleven.”

Katalysator

„De buitenlucht op je huid voelen, de weidsheid van een vallei of de beschutting van een bos om je heen: het geeft mij die extra kick, waardoor ik zo mogelijk nog meer opgewonden raak van seks met Bram. En Bram heeft precies hetzelfde. De natuur werkt voor ons als een katalysator. We zoeken samen een plek op waar we de minste kans lopen andere mensen tegen te komen. En daar doen we het; soms staand tegen een boom, dan weer liggend in het gras. We hebben het zelfs al een paar keer in het water gedaan; dat vind ik helemaal fantastisch.”

Romantisch

„In een tentje met elkaar naar bed gaan is toch wat behelpen, vind ik. Wij slapen in een heel klein exemplaar, waar je al snel klem komt te liggen. Het benauwt me. Ik ben er dan ook voortdurend mee bezig of andere campinggasten ons niet horen. We zijn al een paar keer heel laat of soms zelfs midden in de nacht onze tent uit gekropen om het op een afgelegen plekje te doen. Als het buiten pikkedonker is en de sterren aan de hemel staan, heeft het helemaal iets romantisch.”

Kinderen

„Bram en ik hebben sowieso een goed seksleven. Het is niet zo dat we het iedere dag doen, maar we gaan altijd wel volledig in elkaar op. We worden één zo lijkt het; ik heb dat nog nooit met een andere man gehad. We willen heel graag kinderen en realiseren ons dat de manier van vakantievieren dan wel anders gaat worden. We zijn nog steeds van plan te blijven kamperen, maar er dan even tussenuit piepen voor fijne seks zal dan niet meer mogelijk zijn.”

Zweverig

„Dit jaar trekken we door Europa, vijf weken lang. We zijn al op zoveel mooie plekken geweest. Veel mensen hebben het idee dat ze vooral ver weg moeten om indrukwekkende natuur te zien, maar niets is minder waar. Wie zich er een beetje in verdiept, zal merken dat Europa echt 'stunning' is. En dan in die mooie natuur seks hebben, maakt dat het voor ons extra speciaal wordt. Alsof je opgaat in je omgeving ofzo – of klinkt dat nou te zweverig?”

Ieder z'n ding

„Mijn beste vriendin moet altijd vreselijk lachen om mijn verhalen, want ik ben er ontzettend open over. 'Wat als er dan een spin naar binnenkruipt', giert ze dan. Ik ben met dat soort dingen niet eens bezig. Ja, er zal zeker wel eens een insect over ons heen kruipen als we ergens in het gras liggen, maar ik heb alleen maar oog voor Bram. 'Probeer het nou gewoon eens', heb ik haar geadviseerd. Maar zij verkiest schone witte lakens van een luxe hotelkamer. Ieder z'n ding! Laat ons maar lekker aanrommelen in de natuur, back to basic.”

