Maaike (42): Elke 6 maanden een botox-APK

„Botox is de uitvinding van de eeuw! Je kunt nog zoveel dure crèmes smeren: het resultaat is niet hetzelfde. Tien jaar geleden, op mijn 32e, begon ik met mijn eerste spuitje en sindsdien ben ik fan. Niet uit onzekerheid; ik voel me zonder fronsrimpel gewoon mooier. Destijds vonden veel mensen dat botox echt niet kon. Grappig genoeg zijn de hardste schreeuwers van toen, nu de vrouwen die me het vaakst om botoxadvies vragen. Botox moet uit de taboesfeer.”

„Zo veel vrouwen gebruiken het, maar niemand komt ervoor uit. Ik ben juist heel open over mijn behandelingen, omdat ik andere vrouwen wil inspireren en adviseren. Ik heb niets tegen rimpels bij anderen, maar als je er zelf ongelukkig van wordt, waarom zou je er dan niet iets aan doen? Zo pakte ik dit jaar mijn hangende mondhoeken aan en kreeg ik een strakkere kaaklijn. Ook heb ik fillers en een borstvergroting gehad. Eens in het half jaar ga ik voor een botox-APK. Dat is voor mij net als een kappersafspraak: uitgroei laat je toch ook bijwerken?”

Visitiekaartje

„Bang om door te slaan ben ik niet. Mijn uiterlijk is mijn visitekaartje, daar ga ik zuinig mee om. Veel mensen hebben vooroordelen over me. Ik zou oppervlakkig zijn, want: lang blond haar en een glad voorhoofd. En blijkbaar mag je een beautyexpert afkraken op haar uiterlijk. Laatst reageerde iemand nog onder mijn foto dat ik echt een ooglidcorrectie kon gebruiken! Het zal wel afgunst zijn. Ik ben gewoon heel blij met mezelf en dat straal ik uit. Ik eet gezond, ga vroeg naar bed, drink geen alcohol, rook niet en sport vijf dagen per week. En verder help ik de natuur een handje. So what?”

