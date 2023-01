Premium Het beste van De Telegraaf

’Zelden zo veel mensen ontmoet die opgelucht waren dat de feestdagen voorbij zijn’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Mijn broer/zus was altijd het lievelingetje van mijn ouders.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

In de talkshows ging het alsmaar over het vuurwerk buiten, maar niemand sprak over het vuurwerk dat binnen werd afgestoken: dat tussen familieleden.