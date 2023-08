’Achteraf had hij liever dat ze direct was overleden, omringd door iedereen die van haar hield’

Het park is net open. Dit vind ik altijd het fijnste moment van de dag: de attracties draaien al, maar er zijn nog geen mensen. De muziek die speelt heeft iets rustgevends en spookachtigs tegelijk. Werken als huisarts in een pretpark voelt als een cadeautje bovenop mijn ‘normale’ werk. De meeste mensen zijn vrolijk en het leed is vaak klein wanneer ze zich melden bij ons. Ook vandaag loopt de dag zonder noemenswaardige bijzonderheden. Een brandwond, een verzwikte enkel en een paar wespensteken hebben de revue gepasseerd. Een ijsje en een aai over een bol is ons meest gebruikte en beste medicijn.

Dementie

We willen net de lunchpauze verdelen wanneer alle telefoons en porto’s beginnen te piepen. In mijn ooghoek zie ik de mannen van de beveiliging naar buiten rennen. We kijken elkaar aan en weten al wat ons te wachten staat voordat we de telefoon hebben opgenomen: een reanimatie.

Het ‘geluk’ wil dat de reanimatie plaatsvindt in de buurt van onze post. Wij zijn er binnen 1 minuut en bij aankomst is er reeds gestart met reanimeren door omstanders. De AED is aangesloten en wij nemen de reanimatie over. Het gaat om een oudere dame. Ze ligt naast haar rolstoel en ziet er fragiel uit.

De vrouw blijkt met een grote groep kinderen en kleinkinderen in het park te zijn. Ze woont in een verpleeghuis en heeft dementie. Er is nooit gesproken over wat er gedaan moet worden in een reanimatiesetting. Terwijl ik deze informatie achterhaal wordt door mijn collega de eerste schok gegeven door de AED. Voordat ik de optie van niet reanimeren ter sprake kan brengen heeft de patiënt alweer een hartritme en wordt ze met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Eind goed, al goed?

Verpleeghuis

Twee weken later spreek ik de zoon van de patiënt. Hij komt ons bedanken voor de geleverde hulp. Maar hij vraagt mij ook om hulp. Patiënt ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij is niet meer wakker geweest sinds de reanimatie en wacht op een plek in een ander verpleeghuis. De zoon neemt het zichzelf kwalijk dat zij nooit hebben besproken wat er gedaan zou moeten worden bij een hartstilstand. Achteraf bezien had hij liever gezien dat zij direct was overleden. Acuut, zonder te lijden en omringd door iedereen die van haar hield.

Hij vraagt mij dit verhaal te delen. Opdat jullie dit gesprek wél voeren met jullie naasten. Dan pas is het eind goed, al goed.

