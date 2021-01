Marin (35) maakt kunst van al het absurde dat ze tegenkomt als toiletjuffrouw

„Zes jaar geleden ben ik gestart als toiletjuffrouw bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Ik had dringend een baan nodig naast mijn studie op de kunstacademie, dus ik had niet echt de luxe om kieskeurig te zijn.

Bewijs

In deze zes jaar ben ik heel wat absurde dingen tegengekomen. Vaak denk ik: jeetje, wat is dit nu weer? Als ik aan mensen vertel wat ik allemaal tegenkom, vinden ze het maar een sterk verhaal. Daarom ben ik een tijd geleden begonnen met foto’s te maken en te delen op Facebook. Zo had ik tenminste bewijs als iemand mij weer eens niet geloofde!

Het is vooral veel viezigheid. Toiletten onder gesmeerd en waarvan je denkt: alleen in horrorfilms laat je een toilet zo achter. Ook laten mensen heel aparte dingen achter, zoals een courgette. Ik kijk er dan altijd naar met een blik van een kunstenaar en ik vind het vaak gewoon een heel absurd, over the top of lullig beeld. Bijvoorbeeld toen ik een bakje kip-samba salade tegenkwam tijdens het schoonmaken, dat contrast met het toilet was heel raar en grappig.

Relativeren

Maar grappig is het niet altijd. Als ik net een aantal vervelende klanten heb geholpen, kan ik het er soms echt niet bij hebben. Ik trok het bijvoorbeeld heel slecht toen iemand een immense toren van wc-rollen had gebouwd. Want wie kan dat weer opruimen?

Dat maakte me heel chagrijnig, maar later kon ik er weer om lachen. Ik denk dat dat ook de kracht van een foto maken is. Daardoor kan ik het later weer relativeren. Soms is dat ook echt nodig, want ik denk dat niet iedereen deze baan kan volhouden.

Onzichtbaar

Schoonmaakster is namelijk niet het meest gerespecteerde beroep. Vaak voel ik me echt onzichtbaar. Mensen willen je niet eens aankijken! Sommigen gooien zelfs expres iets op de grond. Als ik dan netjes vraag of ze het willen oprapen, spuwen ze terug: ’Daar ben jij toch voor?’

Gelukkig heb ik een dikke huid, dat moet ook wel! Ik merk dat veel schoonmakers herkenning vinden in de foto’s. Ik vind het dan ook heel fijn dat ik een soort spreekbuis kan zijn voor mensen die dit belangrijke werk doen.

Toch hoop ik meer respect te genereren voor zowel schoonmakers als kunstenaars. Er bestaan namelijk over beide beroepen veel vooroordelen. Daarnaast hoop ik dat mensen gaan nadenken hoe zij zich gedragen tegenover een ander, een soort reflectiemoment.

Knipoog

Sleutelhanger van keramiek Ⓒ Eigen beeld

In mijn boek komen mijn twee werelden naadloos samen. Het is heel leuk dat mensen een kijkje kunnen nemen in twee werelden die elkaar soms overlappen. Zo heb ik tampon-sleutelhangers gemaakt van keramiek, wat natuurlijk een knipoog is naar alles wat ik meemaak als toiletjuffrouw.

Door corona werk ik tijdelijk niet als schoonmaakster, de toiletten zijn namelijk gesloten. Nu ben ik veel in mijn atelier aan het werk en heb ik even maar één baan. Dat is voor nu echt heerlijk!”