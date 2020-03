Daghoroscoop 5 maart

VANDAAG JARIG

Met de zon in uw financiële sector tussen 20 maart en 19 april kunt u op goede inkomsten rekenen via uw werk of dienstverlening. Vanaf eind juni zult u bereid zijn meer risico te nemen, snel geld willen verdienen en dat heeft zowel plus- als minpunten. Verzamel al uw moed en ga ervoor!

RAM

Zaken kunnen traag verlopen en u zult obstakels moeten overwinnen. Vanuit onverwachte hoek kan weerstand ontstaan en het zal tijd kosten de herkomst te traceren. Een commercieel project kan mislukken door gebrek aan geld.

STIER

Uw communicatieve en sociale vaardigheden zullen de omgang met publiek vergemakkelijken. Relaties die nu worden aangeknoopt hebben een goede kans op een langdurige band. Grijp elke kans om meer inkomen te genereren.

TWEELINGEN

U doet goed mee en zult het steeds veranderende landschap makkelijk kunnen bijhouden. Een moment van inzicht zal ervoor zorgen dat u het juiste zegt tegen de juiste mensen. Voor een ondernemersidee komt nu de ruimte.

KREEFT

Het zal geen moeite kosten uw fantasie op een professioneel of persoonlijk project te richten. Een vriend(in) kan u helpen een rustige plek te vinden waar u een korte vakantie kunt doorbrengen om bij te komen van stress.

LEEUW

Onderhandelingen kunnen weer op gang komen na en periode van uitstel en frustraties. Hoewel een verzekeringsclaim kan worden ingewilligd kunnen de voorwaarden tegenvallen. Een cadeau zal een schot in de roos zijn.

MAAGD

Het kan een dure dag worden en dat is uw eigen keus. Ga op zoek naar kennis en wijsheid. Zoek online naar de mogelijkheden als u binnenkort met vakantie wilt en begin op tijd met het pakken van uw koffer voor een verre reis.

WEEGSCHAAL

Wees extra voorzichtig, vooral als u haast hebt. De dagelijkse rit naar uw werk kan voor meer stress zorgen dan gebruikelijk en u in een slecht humeur brengen. Tracht te voorkomen dat collega’s of klanten daarvan de dupe worden.

SCHORPIOEN

Naar aanleiding van een financiële kwestie kan thuis wat spanning ontstaan. Er zijn betere manieren om uw tijd te besteden dan te kibbelen over geld. Probeer de kwestie te ontwarren voor de spanning verder toeneemt.

BOOGSCHUTTER

U bent vandaag behept met en combinatie van vastberaden drive en een zoektocht naar geluk. U zult weinig geduld hebben met iemand die u voor de voeten loopt. U hebt genoeg zelfvertrouwen maar u neigt naar egoïsme.

STEENBOK

Uw vermogen om mensen te motiveren op diverse gebieden neemt toe, evenals uw creativiteit. Een combinatie van werk en plezier zal resultaat opleveren. Een droom die onbereikbaar lijkt kan binnenkort realiteit worden.

WATERMAN

Een dag met wat scherpe randjes. Irritatie kan uitgroeien tot een onoplosbaar conflict. Het gevoel dat u bent misleid of opgelicht kan de oorzaak van uw ergernis zijn. Geen geschikt moment om iets van waarde te lenen of uit te lenen.

VISSEN

Als u de afgelopen dagen geen besluit hebt kunnen nemen over een financiële of carrièrekwestie kan vandaag ineens helder worden wat u moet doen. Als u bereid bent met minder luxe genoegen te nemen kunt u veel wensen vervullen.