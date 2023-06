Praat mee: Één minuutje bellen in de stiltecoupé, kan dat?

Het filmpje is inmiddels al meer dan 180.000 keer bekeken op de website en gaat rond op sociale media. „Wat een onbeleefdheid toch!”, zegt de man die de vrouw aansprak. „Er is één stiltecoupé in deze hele trein, dan kan je toch ook ergens anders zitten?” Een stiltecoupé is een afdeling van de trein waarin je stil moet zijn. Dat houdt in: niet bellen, niet praten en niet hardop muziek luisteren.

„Meneer, ik heb nu één telefoontje, u moet nu even ophouden”, reageert de vrouw. „Als u mij één minuut geeft, ben ik klaar!”

Asociaal

Kijkers van de video reageren uiteenlopend. „Ik snap dat je soms niet door hebt dat je in de stiltecoupé zit, maar zeg dan sorry en loop even naar de gang”, schrijft een Dumpert-bezoeker. „Blijven zitten is gewoon heel asociaal. Ik vind het een heerlijke coupé, waarin ik niet naar andermans belletjes hoef te luisteren.”

„Als het rustig is, kan mevrouw gewoon ergens anders zitten”, is daaronder gepost. „Echter zit de trein zo vaak vol dat er geen andere plek is dan de stilte coupé. Als iedereen rekening moet houden met de stilte coupé dan moet de NS ook meer plaats maken dan dat het nu doet. Eigenlijk maakt de drukte op de Nederlandse spoorwegen het meestal onmogelijk om een stilte coupé te realiseren.”

Weer een ander reageert: „Van een mug een olifant maken, daar zijn we in Nederland goed in.” Daarnaast vinden veel kijkers het goed dat de man de bellende vrouw aansprak.

Reacties op Twitter

Rita vindt: stilte is stilte.

Lotte ziet dit soort situaties vaker.

Ans vindt het ook vervelend, maar spreekt bellers er niet op aan.

Sandra ziet dat aanspreken helpt.

