Nienke Plas (33) zit vol contrasten. Nog geen drie jaar geleden werd zij, uit het niets, een ster op het door jonkies gedomineerde YouTube. Nu staat ze in uitverkochte theaterzalen, presenteert op tv, acteert en zingt. Verdeeld over haar sociale-mediakanalen volgen honderdduizenden mensen haar op de voet. Maar: „Ik kan heel erg in mijn eigen wereld zitten.”