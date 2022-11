’Als ik psychisch in de war raak, ga ik het liefst naar een psychiater’

Gezondheid

Bezorgt je to do-lijst je stress? Zo pak je dat takenlijstje aan

Een to do-lijst kan best handig zijn. In één opslag kun je immers zien wat er allemaal moet gebeuren. Helaas kan zo’n takenlijst ook voor best wat stress zorgen, zeker als er maar geen einde aan lijkt te komen. Dan is het tijd om er eens kritisch naar te kijken. Een paar tips.