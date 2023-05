Praat mee: Heb jij vertrouwen in onze songfestival-inzending?

Het Songfestival-duo liet op Schiphol weten dat hun zelfvertrouwen flink is toegenomen na hun optreden bij de talkshow Khalid & Sophie. Afgelopen vrijdag hebben ze daar voor het eerst de nieuwe versie van hun nummer Burning Daylight gezongen. Mia geeft in een video van De Telegraaf aan met een moe en opgewonden gevoel naar Liverpool te vertrekken.

Andere toonsoort

In de nieuwe versie van het nummer is de toonsoort aangepast naar anderhalve toon hoger. Mia en Dion vertelden vrijdag in Khalid & Sophie dat ze de afgelopen weken flink hebben geworsteld met hun inzending. Het liedje bleek te moeilijk, zo ontdekte het duo na een valse start op preparty’s in Madrid en Amsterdam. Online leverden de vocale uitglijders flink wat kritiek op. Nu zegt het duo blij te zijn met de kritiek. „We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning”, vertelt Dion aan de pers op Schiphol. Hij is blij dat ze hebben kunnen laten zien dat ze de afgelopen weken flink aan zichzelf hebben gewerkt.

Vandaag staan Mia en Dion voor het eerst op het podium in de Liverpool Arena. Traditiegetrouw krijgen ze een half uur de tijd om hun nummer te repeteren. Woensdag staat de tweede repetitie op de planning en dinsdag 9 mei zal het duo tijdens de halve finale strijden voor een finaleticket.

Reacties verdeeld

Deen is blij met de nieuwe versie van het nummer.

Daniëlle denkt dat het duo nog wat meer ervaring had moeten opdoen.

Gerdien vindt het geweldig hoe ze zich hebben herpakt.

Betty heeft er iets minder vertrouwen in.

