Daghoroscoop 10 oktober - Til niet te zwaar aan een conflict in de familie, Maagd!

VANDAAG JARIG

Richt jouw financiële denken op de lange termijn en haal jouw schouders op voor zogenaamde snelle winsten. Laat efficiëntie jouw handelsmerk zijn, dat levert genoeg op; maak gebruik van wat je bezit. Kies voor verblijf aan het water als jij je af en toe niet optimaal voelt. Of ontspan in een warm bad.

RAM

Alles wat betrekking heeft op geld en romantiek vereist concentratie. Er kan je een onplezierige verrassing wachten. Een affaire met iemand die totaal verschilt van het type waar je doorgaans op valt is geen lang leven beschoren.

STIER

Alle ogen kunnen vandaag op je worden gericht; kleed je met zorg. Een project dat nu in gang wordt gezet zal succesvol verlopen en het zal geen moeite kosten er een sponsor voor te vinden. Haast je niet en ga niet op lange tenen staan.

TWEELINGEN

Onderbewuste tegenstellingen kunnen je verwarren. Als je zo iemand bent die bij alles een vraagteken plaatst kun je in moeilijkheden komen. Als je twijfel de overhand laat krijgen zullen ook anderen jouw capaciteiten relativeren.

KREEFT

Het accent ligt op groepsactiviteiten. Probeer je meer te richten naar de wensen van anderen dan naar jouw eigen voorkeuren. Als dat tot frustratie leidt moet jij je afvragen hoe je het wat rustiger aan kunt doen, zeker met instabiele collega’s.

LEEUW

Neem vandaag geen snelle besluiten, want je kunt met irritante veranderingen of aanpassingen te maken krijgen. Kosmische invloed kan je aanmoedigen je onafhankelijk op te stellen, hetgeen tot conflicten met naasten kan leiden.

MAAGD

Je kunt vandaag interessante mensen ontmoeten of een nieuw oord bezoeken en plezier hebben. Houd rekening met een veranderlijk humeur van jezelf of de mensen om je heen. Til niet te zwaar aan een conflict in de familie.

WEEGSCHAAL

Gedraag je gedisciplineerd en denk na over de mogelijke consequenties van jouw daden. Stel een belangrijk besluit uit tot je de tijd hebt gehad om alle details te overzien. Stel vragen als het geldbeheer van een naaste je bevreemdt.

SCHORPIOEN

Er kunnen zich tegenslagen en ongelukken voordoen. Denk na voor je actie onderneemt; doe in geval van twijfel niets. Huwelijksproblemen die niet speciaal iemands schuld zijn kunnen door tussenkomst van vrienden worden weggenomen.

BOOGSCHUTTER

Jouw gevoelens en emoties kunnen je verwarren. Een manier om daarmee om te gaan is iets te veranderen aan jouw uiterlijk. Een nieuwe haarstijl of make-up kan je een beter gevoel geven. Doe ideeën op in tijdschriften.

STEENBOK

Spontaniteit en creativiteit werken bij het begin van de nieuwe werkweek in jouw voordeel. Wees niet bang iemand te zeggen waar het op staat. Ideeën kunnen voor frisse lucht zorgen in een bedompt brein. Misschien word je docent.

WATERMAN

Menigeen zal weinig zin hebben om naar zijn werk te gaan. De behoefte om dichtbij huis te blijven en meer tijd met het gezin door te brengen kan sterk zijn. De kosmos zend je een waarschuwing als je graag dure winkels frequenteert.

VISSEN

Laat je in het zakenleven niet onder druk zetten. Denk na over een verandering van loopbaan als jouw bedrijf onredelijk hoge eisen stelt. De sterren zijn je goed gezind waardoor je een liefste wens in vervulling kunt zien gaan.

