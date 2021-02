Daghoroscoop 16 februari - Een onverwachte doorbraak, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Je bent het type voor ’liefde op het eerste gezicht’, maar de kosmos waarschuwt je om kalm aan te doen. Een prima jaar om zaken op poten te zetten; besef dat een goed begin al het halve werk is, dus bereid je voor. Sociale contacten zullen in financieel opzicht belangrijk voor je blijken te zijn.

RAM

Liefde staat centraal vandaag. Onder invloed van de kosmos ben je sterk en zal men rekening met je moeten houden. Blijf gefocust, dan blijven goede resultaten niet uit. Overdrijf echter niet, gematigd leven is nu verstandig.

STIER

Je zult je over een traag begin van de dag heen moeten zetten. Als plannen veranderen, krijg je te maken met onvermijdelijke aanpassingen. Door je flexibel op te stellen, kan een verandering in je voordeel uitpakken.

TWEELINGEN

Doe een stapje terug als bepaalde plannen op weerstand stuiten en zie wat er van komt. Probeer niet in te grijpen in een proces dat op zichzelf al chaotisch is. Een poging om een situatie te managen, kan een tegengesteld effect hebben.

KREEFT

Houd op deze verrassende dag rekening met het onverwachte. Wees niet bang dat je zal schrikken. De ervaring is eerder positief dan nadelig. Je kunt met uitdagingen te maken krijgen die je niet eerder hebt ondervonden.

LEEUW

Een sfeer van optimisme geeft deze dag, die kan gonzen van verwachting, een snel begin. Als je hebt geëxperimenteerd, krijg je een kans in een nieuwe richting verder te gaan. Giet je wildste ideeën in een praktische vorm.

MAAGD

Vrees het onverwachte niet als je je in een kwetsbare of onzekere situatie bevindt. Het leven kan een wending nemen die je zal verwonderen en die tegelijk amusant kan zijn. Leg je erbij neer als je niet alles onder controle hebt.

WEEGSCHAAL

De consequenties van de laatste gebeurtenissen kunnen nu duidelijk worden. Er komen steeds meer feiten aan het licht. Houd het hoofd koel als de mensen om je heen van de kook raken. Laat je niet op sleeptouw nemen.

SCHORPIOEN

Op het werk kan frustratie ontstaan, zeker als je het gevoel hebt dat de veiligheid van mensen in gevaar komt. Wind je niet op; je bent niet de enige die boos is. Laat je niet opjutten en evenmin overmannen door onzekerheid.

BOOGSCHUTTER

Er kan vandaag een even opwindende als onverwachte doorbraak ontstaan. Er lijkt sprake van een financiële meevaller als gevolg van puur geluk of omdat je je op het juiste moment op de juiste plaats bevindt.

STEENBOK

Het belooft een plezierige dag te worden. Een zoektocht naar een huis kan een leuke verrassing opleveren. Iedere aankoop in het belang van je comfort zal effectief zijn, zolang je de limiet van je budget in de gaten houdt.

WATERMAN

Je lijkt te worden omringd door geluk. Doe van tevoren research als je toe bent aan een nieuwe auto, of uit bent op de aankoop van een kunstwerk. Ook als je optimistisch bent, is het toch verstandig om belangrijke besluiten uit te stellen.

VISSEN

Richt de schijnwerper op je financiën, dat zal in je voordeel zijn. Laat geld dat snel binnenkomt niet even snel door je vingers glippen. Onder invloed van de kosmos ben je vandaag creatief, waardoor allerlei projecten slagen.

