’Ik hoop dat er een speciaal plekje in de hel is voor oplichters’

Corona

'What's up?', vroeg ik mijn moeder. 'Nou, jij had mij gisteren een berichtje gestuurd. Is je telefoon stuk?' Het zweet brak me direct uit. Ik had mijn moeder geen bericht gestuurd en als mijn telefoon stuk was, zou ik daar zeker als eerste van op de hoogte zijn. 'Heb je geld overgemaakt?', vroeg ik direct. Telefonische oplichting is een beetje als corona; op een dag overkomt het je en dan is het maar de vraag hoe je er doorheen rolt.

Perfecte catch

Mijn moeder kreeg eind 2020 een ernstige hersenbloeding en heeft daar hersenletsel aan over gehouden. We mogen onze handen dichtknijpen dat ze er nog is, maar lopen lukt haar amper nog, ze is vrijwel altijd moe, kan nauwelijks prikkels aan en is door haar hersenletsel in theorie een perfecte catch voor oplichters. 'Nee, ik heb niets overgemaakt, ik wilde je er eerst over spreken', reageert ze. 'Maar heb je nou een ander nummer?'

Radar

Ik haalde opgelucht adem. Geen geld verdwenen dus. 'Mam, ik heb geen ander nummer en geloof me; ik zou jou nooit, maar dan ook nooit via WhatsApp om geld vragen.' Aan de andere kant van de lijn bleef het even stil. 'Zie je wel. Ik kon er al niet bij; jij hebt je zaakjes zo op orde. Ik ga het nummer blokkeren. En ik heb er ooit iets over op Radar gezien…'

Fysio

De dag daarna was ze bij me. Ze liet me het gesprek op haar telefoon teruglezen; blijkbaar had ze een hele conversatie gehad met iemand die van plan was haar geld afhandig te maken. Ze had geschreven dat ze naar de fysio was geweest en daar moe van was. Het maakte me nog kwader dan ik al was. Ze had met iemand zonder geweten geappt in de veronderstelling dat ik het was.

Moeder

Ik probeerde me voor te stellen wie dat was geweest, aan de andere kant van de lijn. Zo iemand moest zelf een moeder hebben – of in elk geval ooit hebben gehad. Hoe zou zo iemand het vinden als daar de bankrekening van werd leeggetrokken door iemand met een hart waar het schimmel hoog op staat? Door iemand met een karakter dat zo verrot is dat je er als maatschappij alleen maar last van hebt?

Gevoel

Ik ben een bericht terug gaan tikken. Ik heb mijn moeder daarin een gezicht gegeven, geschreven dat ze 70 is en een hersenbloeding net aan heeft overleefd en de liefste is. Ik heb geprobeerd in te spelen op het gevoel, maar zoiets is zinloos natuurlijk als iemand iedere vorm van gevoel ontbeert. Vervolgens heb ik iets getikt over karma en een plekje in de hel, dichtbij het vuur. Het luchtte een beetje op. Een beetje, meer niet.

Twitter

Ik postte mijn reactie op Twitter, ter extra waarschuwing. Mijn moeder had het niet alleen op Radar gezien, ik heb haar de afgelopen jaren meerdere keren op het hart gedrukt nooit op vage linkjes te klikken of geld over te maken. Hetzelfde doe ik bij mijn vader die er een jaar terug toch een keer intrapte; er zou een pakketje voor hem klaarliggen. Een klik verder was de inhoud van zijn complete telefoon gewist.

Scam

Onder mijn tweet verschenen meteen talloze reacties van kinderen van wie de ouders duizenden euro's armer zijn door deze vorm van scam. Ik kan me hun woede zo voorstellen. Je zou zulke lui het liefst levend willen villen. Ik tenminste. Ik kan er niet bij dat hier niets tegen te doen is. Hoezo kan er geld worden overgemaakt naar een rekening die niet te traceren is? Hoezo is dat geld niet terug te halen? We vliegen nota bene naar de maan!

Open ogen

Drie jaar geleden werd ik zelf opgelicht door een malafide slotenmaker. Dergelijke oplichting maakt je niet alleen een pak geld armer; het geeft je ook een intens dom gevoel. 'Er met open ogen intrappen', is niet zomaar een uitdrukking. We kunnen elkaar hier niet genoeg voor waarschuwen, daarom: druk je ouders, je vrienden, je partner op het hart nooit, maar dan nooit geld over te maken naar een bekende 'met een nieuw nummer’. En echt, ik hoop dat die speciale plek in de hel dichtbij het vuur bestaat.