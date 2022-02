Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Jennifer Lopez: ’Even lekker ongestoord verliefd zijn, dat zou ik heerlijk vinden’

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

„Niet alleen de liefdesthematiek van Marry me sprak Lopez aan, ook voelde ze zich zeer verbonden met Kat Valdez, het hoofdpersonage uit de romantische komedie.”

Ze mag dan inmiddels 52 zijn, in haar nieuwe romantische komedie Marry me straalt Jennifer Lopez als nooit tevoren. Zou dat iets te maken hebben met haar hernieuwde liefde voor oude vlam Ben Affleck? VROUW sprak de zingende en acterende superster in Los Angeles. „Even lekker ongestoord verliefd kunnen zijn, dat lijkt me heerlijk.”