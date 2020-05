Daghoroscoop 16 mei

VANDAAG JARIG

U bent iemand die zijn/haar persoonlijkheid voortdurend opwaardeert. In relaties wordt dat een probleem als u snel verliefd bent en deze liefde vervolgens weer afwijst. Het zal moeite kosten om deze wedloop bij te houden binnen een verbintenis, maar vervelen zal uw partner zich niet.

ZONDAG JARIG

Houd rekening met storingen, maar ze krijgen een geleidelijk verloop. Overlijdensgevallen kunnen daarin een rol spelen of ingrijpende operaties van uzelf of van (klein)kinderen. Ook verandering van werkgever is denkbaar en onverwachte drama’s in het leven van vrienden of buren.

RAM

Blijf in balans, hoe vervelend mensen soms ook zijn. Denk na voor u in actie komt. Een nieuweling in uw sociale circuit kan een nuttig advies geven; vraag details en noteer ze. Ga alleen op invitaties in die u echt interesseren.

STIER

Dit is niet het moment om een vriendschap te riskeren voor een zakelijk belang. Uw interesse kan worden gewekt voor een ongebruikelijke gang van zaken of iets ongerijmds in het verleden. Verdiep u in psychologie en maak aantekeningen.

TWEELINGEN

Creëer voldoende ruimte om uw creatieve en artistieke talent te ontwikkelen. Rationele overwegingen zijn soms moeilijk met gevoelens te rijmen. Bedenk of het zinvol is een stapje opzij te doen als collega’s naar voren dringen.

KREEFT

Vertrouw op uw intuïtie als u een complexe knoop moet doorhakken. Trouw in de liefde wordt dubbel en dwars beloond. Betere leefomstandigheden zorgen voor geluk en harmonie. Geniet ervan als u in het middelpunt terecht komt.

LEEUW

Nationale en internationale ontwikkelingen kunnen u verbijsteren. Probeer afstand te nemen; u kunt er toch weinig aan veranderen. Door te zorgen voor rust en vrede in uw eigen omgeving straalt u kracht uit in breder kring.

MAAGD

Veroordeel mensen niet die uw overtuiging verwerpen; luister naar hun argumenten. Raadpleeg de huisarts als u met een kwaal tobt en huismiddeltjes niet helpen. Geef gehoor aan het advies van een oudere; wees eerlijk.

WEEGSCHAAL

Gooi voor u de boot start de trossen los. Hooggespannen verwachtingen worden ijle dromen als u zich laat remmen door teleurstellingen in het verleden. Til niet te zwaar aan tegenwerking.

SCHORPIOEN

Maak werk af en ruim op. Inventariseer waar uw leven op af koerst en hoe u uw activiteiten zou kunnen uitbreiden. Neem afstand van zaken die u in verwarring brengen. Blijf zondag thuis en ontvang of bezoek buren.

BOOGSCHUTTER

U kunt nieuwe vrienden maken maar denk er goed over na hoeveel tijd u met hen wilt doorbrengen. Voer geen uitputtingsslag met uzelf als u niet optimaal in conditie bent. Probeer te besparen door zelf wat klusjes te doen.

STEENBOK

Als u zich opvallend kleedt moet u er rekening mee houden dat ook uw manieren en handelingen opvallen. Kunt u al die aandacht aan? Probeer niet om overal bij te zijn als u diverse uitnodigingen krijgt. Neem ook rust.

WATERMAN

Vraag vrienden u te helpen als u een speciaal project op poten wilt zetten. Invloedrijke mensen kunnen dwingende vragen stellen; zorg dat u over feiten en cijfers beschikt. Laat andere mensen dingen regelen zoals zij dat willen.

VISSEN

Misschien moet u een geheimpje prijsgeven om iemands steun te verwerven. Leg uw kaarten op tafel. Verdiep u in de geschiedenis van een land dat u in de toekomst wilt bezoeken. Liefde kan ontwaken door een romantisch gebaar.