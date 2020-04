Met deze tips valt je (mei)vakantie niet in het water!

1. Thuisspa

Van verzorgende gezichtsmaskers tot aan eucalyptus-voetenbadjes en lichaamsscrub: trek je badjas aan en verwen jezelf en je dochter, zoon, man of vriend(in). Een lekker handmasker is ook een aanrader in deze tijd. Reserveer de badkamer voor een paar uurtjes en kom helemaal tot rust!

2. Knutselmiddag

Laat je creativiteit de vrije loop en verzamel tijdschriften, gekleurd papier, scharen, lijm, glitter en al het andere knutselmateriaal wat je maar kan vinden! Kun je niet op een idee komen? Dan kun je lucky stars vouwen. Verzamel ze in een glazen potje en geef ze aan je dierbaren.

3. Fort bouwen

Neem een voorbeeld aan Nicolette van Dam en Bas Smit en trek alle dekens, kussens en paraplu’s uit de kast en bouw net als vanouds een fort! Wedden dat er allemaal herinneringen van vroeger komen bovendrijven? Misschien is het er wel zó knus dat je erin kunt blijven slapen...

4. Fotoshoot

Wat is een beter moment om foto’s van en met elkaar te maken dan nu? Veel vaker ga je het niet meemaken dat iedereen bijna permanent thuis is! Trek je mooiste outfit aan en zet die tandpastasmile maar op. Prachtige herinneringen voor later van deze bijzondere tijd. Tip: heb je geen statief? Gebruik dan de timer op je telefoon.

5. Speurtocht in huis

Hoe oud je ook bent: een speurtocht is altijd leuk! Zet er een uit voor je kroost of partner en geniet van het tafereel dat zich in huis afspeelt. Of ze nou op zoek moeten naar koekjes of een fles wijn… Een speurtocht is leuk voor jong en oud!

6. Verkleedfeest

Dit is hét perfecte moment om je kast uit te ruimen. Misschien vindt je dochter het leuk om je kleren te passen en wil jij je aussie weer eens aan. Grappig, handig én leuk! Wellicht ook een idee om dit te combineren met de fotoshoot.

7. Bakken

Cupcakes, muffins, worteltaarten, chocoladetaarten... Noem het maar op! Experimenteer er op los. En als je over hebt, kun je altijd wat gebakjes langsbrengen bij je buren! Sharing is caring, maar wel op anderhalve meter!