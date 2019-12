Weekhoroscoop week 52

Ram

Liefde: Je hebt grote behoefte om weer eens iets samen met je partner te doen wat jullie al een poos niet meer hebben gedaan. Wat let je? Kies een geschikt moment en neem je geliefde gewoon als verrassing mee.

Financiën: Bepaalde doelen die je jezelf hebt gesteld met het oog op het genereren van meer inkomen zijn (voorlopig) niet haalbaar. Houd er rekening mee dat sommige dingen echt meer tijd nodig hebben.

Werk: Je hebt nog een aantal taken op de planning staan die je netjes doch snel weet af te handelen. Je hebt de bekende laatste loodjes beter georganiseerd dan vorig jaar.

Persoonlijk: Je bent wat overgevoelig waardoor je de neiging hebt de dingen onnodig op te blazen of je persoonlijk aan te trekken. Laat je niet gek maken, over een poosje lach je erom.

Stier

Liefde: De seks staat even op een laag pitje. Jullie hebben allebei andere dingen aan je hoofd en bovendien slaat de vermoeidheid toe. Wanneer je eenmaal in bed ligt wil je het liefst ook meteen lekker gaan slapen.

Financiën: Je weet heel goed hoeveel je kunt besteden en wat er nodig is om te sparen zodat je de komende zomer lekker op vakantie kunt. En nee, het is helemaal niet gek om hier nu al mee bezig te zijn. Verstandig!

Werk: Iemand neemt je in vertrouwen. Je geeft hem of haar je woord dat je het niet zult doorvertellen en het kost je ook geen enkele moeite je aan deze belofte te houden.

Persoonlijk: Waak ervoor dat je met betrekking tot een bepaalde situatie niet je eigen verhaal maakt. Je bent momenteel zeer bedreven in het bedenken van scenario’s.

Tweelingen

Liefde: Je neemt het deze week niet zo nauw met de waarheid. Dingen verzwijgen is ook een vorm van oneerlijkheid, Tweeling. Vooral als je hiermee bewust een bepaalde probeert te wekken. Wat gij niet wilt dat u geschiedt…

Financiën: Je twijfelt over een grote aankoop. Hoewel je het aan de ene kant graag zou willen hebben, vind je het aan de andere kant toch ook wel zonde om ineens zo’n groot bedrag te spenderen. Op is op.

Werk: Je werkgever of leidinggevende vraagt je het een en ander te organiseren met het oog op de afsluiting voor kerst. Dit is aan jou wel toevertrouwd. Hoewel je wat chaotisch bent, ben je wel enorm creatief en vindingrijk.

Persoonlijk: Je hebt geluk deze week, dus als je al van plan was om ergens een lootje te kopen: wie niet waagt…

Kreeft

Liefde: Je bent helemaal happy met je partner en vindt het leuk om samen met hem of haar alvast nieuwe plannen te maken voor het nieuwe jaar, vooral met het oog op speciale uitstapjes of een vakantie.

Financiën: Waak voor impulsieve acties. Voor je het weet jaag je er zomaar een enorm bedrag doorheen. Wacht liever nog even tot het nieuwe jaar wanneer het overal weer sale is!

Werk: Hoewel je totaal geen zin hebt in hetgeen er van je gevraagd wordt, doe je het toch. Of dit nu wel of niet bij je werk hoort, je vindt het de moeite niet waard om nu je kont tegen de krib te gooien.

Persoonlijk: Na een griepje of ander lichamelijk ongemak voel je je inmiddels weer een stuk beter. Als sporten er nog even bij inschiet, doe je er wel verstandig aan om bewust te eten. Natuurlijk hoef je niet al het lekkers te laten staan: balans!

Leeuw

Liefde: Jullie relatie is top. Jullie kunnen behalve goed met elkaar communiceren, je ook prima aan elkaar aanpassen. Geven en nemen zijn dan ook prima met elkaar in evenwicht.

Financiën: Je vindt het leuk om je partner te verrassen en dit mag dan ook best iets kosten. Je partner is zo blij of ontroerd dat hij of zij er misschien zelfs een traantje van moet wegpinken.

Werk: Waar anderen behoorlijk wat moeite hebben met de laatste loodjes voor kerst, heb jij nog energie voor tien. Met gemak werk je de laatste opdrachten weg, geen enkel probleem!

Persoonlijk: Je hebt behoefte aan actie. Het liefst ga je de stad in om iets te drinken en alles even van je af te gooien. De kans dat je over je grens heen gaat is echter zeer aanwezig dus geniet met mate.

Maagd

Liefde: Je hebt de neiging de dingen vooral vanuit jouw oogpunt te bekijken. Probeer de situatie waar jullie over kibbelen eens om te draaien en te bekijken of je dit zelf prettig zou vinden.

Financiën: Je hebt jezelf een doel gesteld en hoewel de kerst altijd extra kosten met zich mee brengt, wijk je niet van je plannen af. Die extra uitgaven met de feestdagen kom je dus ook snel weer te boven.

Werk: De kans dat je vlak voor kerst nog even op een andere afdeling aan het werk wordt gezet is aanwezig, maar eigenlijk vind je het niet eens erg. Je was wel weer toe aan iets anders.

Persoonlijk: Er is niet alleen moed voor nodig om in te zien dat je sommige dingen wat onhandig hebt aangepakt, maar ook om dit openlijk toe te geven. Gelukkig is de ander vergevingsgezind.

Weegschaal

Liefde: Je zit goed in je vel en bent je ervan bewust dat je er ook zo uit ziet. Dit zelfvertrouwen vindt je partner zéér aantrekkelijk.

Financiën: Waak ervoor dat je geen gekke dingen doet. Het geld brandt in je zak, voor je het weet kom je thuis met een veel te dure tas. Voor hetzelfde geld kun je ook een heleboel andere leuke dingen doen. En je had al zes tassen, toch?

Werk: Je hebt het gevoel dat iemand niet helemaal eerlijk tegen je is, maar je kunt het niet bewijzen. En dit moet je ook eigenlijk niet willen. Als het al zo is zegt dit meer over de ander dan over jou.

Persoonlijk: Je hebt zin om iets speciaals te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Dit kan in verband staan met een experiment met je uiterlijk, maar ook met het zomaar last minute op reis gaan naar een onbekende bestemming.

Schorpioen

Liefde: Jij en je partner zijn graag geziene gasten. Feestjes worden dan ook ronduit gezellig. Een leuke bijkomstigheid is dat jij en je geliefde elkaar óók heel graag zien, waardoor de romantiek deze week flink oplaait.

Financiën: Aan kerstversiering geef je niet veel uit, je hebt nog genoeg decoratie liggen van vorig jaar. Met het oog op lekker (uit) eten en een goede wijn daarentegen laat je het hemd flink uit de broek hangen.

Werk: Als je werkelijk iets wilt zul je meer actie moeten ondernemen. Wachten tot er vanzelf iets leuks voorbij komt of dat je iets wordt aangeboden is niet de manier om je dromen te realiseren.

Persoonlijk: Vermoeidheid kan resulteren in prikkelbaarheid en een ietwat kort lontje. Denk ondanks alle gezelligheid ook aan je nachtrust en de nodige vitamientjes.

Boogschutter

Liefde: Vooral de tweede helft van de week ben je wat humeurig. De dagen na kerst kun je dan ook lichtelijk geïrriteerd raken door kleine dingen die je partner doet of zegt.

Financiën: Het is altijd goed om op de kleintjes te letten, maar vergeet ook niet te genieten wanneer het wél kan. Gun jezelf en je naasten gerust iets extra’s, vooral in deze tijd van het jaar.

Werk: Goed nieuws met betrekking tot een fijn nieuwe vooruitzicht zorgt ervoor dat je na de kerst weer met veel plezier zult terugkeren naar je werk.

Persoonlijk: Ondanks de kerstdrukte merk je dat je evengoed behoefte hebt aan orde en regelmaat. Geef hier ook gewoon gehoor aan, wat een ander hier ook van vindt.

Steenbok

Liefde: Met jouw liefdeleven is niets mis deze week, jullie voelen je zeer tot elkaar aangetrokken. Er staan dan ook flink wat verhitte vrijpartijen op het menu!

Financiën: Met het oog op financiën is er in deze tijd van vrede op aard helaas toch wat onenigheid te verwachten. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat je ergens teveel voor moet betalen. Of dat je denkt dat dit het geval is.

Werk: Plotseling steekt een grote behoefte aan verandering de kop op. Vooral tussen kerst en oud en nieuw vraag je jezelf serieus af of je volgend jaar op deze voet verder wilt.

Persoonlijk: Jouw rechtvaardigheidsgevoel is enorm deze week. Waak er wel voor dat je je niet ongevraagd met zaken bemoeit die je eigenlijk niets aangaan.

Waterman

Liefde: Juist na de drukke feestdagen heb je echt weer even behoefte aan tijd voor jezelf. Maar dan ook echt even helemaal voor jezelf. Dus ook zonder je partner. Ach, die paar uurtjes zonder jou trekt je lief best toch?

Financiën: Je gaat zeer verantwoordelijk met je financiën om. Hoewel je best wat leuke ideeën hebt, ben je je er wel van bewust dat het hiervoor nu niet het juiste moment is. Je kunt je dan ook prima beheersen.

Werk: Een appje of mailtje van een collega of je leidinggevende kan zomaar je planning verstoren. Ga er alleen op in als het echt niet anders kan. Nog beter is het om überhaupt geen app of mail te checken in je vrije tijd!

Persoonlijk: Geniet van je vrije tijd en laat je niet opjagen door anderen die om welke reden dan ook een beroep op je willen doen.

Vissen

Liefde: Je geliefde wil graag iets met je ondernemen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Om hem of haar een plezier te doen stem je er uiteindelijk toch mee in. Een goede beslissing want het wordt leuker dan je dacht!

Financiën: Er is geen reden tot zorgen of klagen. Je financiën zijn netjes op orde, hetgeen je een fijn gevoel van rust geeft. Aan jou de taak om dit ook zo te houden. Lekker en gezond eten hoeft zeker niet duur te zijn.

Werk: De kans is groot dat je tussen kerst en oud en nieuw toch nog wat werk moet verrichten. Leuk is anders, maar aan de andere kant: het kan ook altijd erger. Wees blij dat je werk hebt!

Persoonlijk: Je hebt de neiging iets teveel te drinken. Vooral in combinatie met een verhoogde impulsiviteit deze week is de kans op een dikke kater dan ook zeer aanwezig.

