Stella Bergsma: ’Dickpics zouden beboet moeten worden en betaald aan de ontvanger’

Ik heb het nooit zo erg gevonden en ook een beetje gezien als iets wat ik kon verwachten, omdat ik mezelf in woord en beeld als seksueel wezen presenteer. Maar op zich is er een tijd en een plaats voor een penis. Bijvoorbeeld wanneer ik er zelf om vraag en bij voorkeur van iemand die ik ken. Want spreken doe ik de heren die mij hun jongeheren sturen nooit. Ze handelen spontaan, zomaar, om een reden die ik nooit heb kunnen achterhalen. Een soort ongevraagd vleesadvies, zeg maar.

Uit de kunst

Ik heb er zelfs ooit een collage van gemaakt. Omdat kunst nou eenmaal de manier is waarop ik met dingen omga. Laatst had ik die gepost. Heel keurig gekuist en geanonimiseerd door incognitobalkjes voor de eikels te plaatsen. Insta haalde mijn post direct weg. Alleen een versie die ik door een filter had gehaald, waardoor alles getekend leek, mocht blijven staan. Ik snap de regels van Instagram, maar het blijft wel wrang dat mannen dit soort dingen aan vrouwen kunnen sturen in een privéberichtje, maar dat die vrouw fout zit wanneer ze dat vervolgens wereldkundig maakt.

Op Twitter mocht het wel blijven staan en werd ik al snel geconfronteerd met dat fascinerende fenomeen victim blaming. De reacties van mensen op een confrontatie met de rauwe realiteit zijn vaak nog erger dan die realiteit zelf. Ik krijg eerlijk gezegd tien keer liever een ongewenste piemkiek dan de schuld. Want, had ik er niet om gevraagd om deze foto’s te krijgen? Het waren er wel heel erg veel, dat moest ik haast wel uitgelokt hebben. Een aantal mensen was er zelfs van overtuigd dat ik de hele com-piel-latie zelf in elkaar had gehaakt door een bosje piemels van het internet te plukken. Dat moest toch haast wel bij zo’n aandachtsorgel als ik? Echt, de bochten waarin mensen zich wringen om de fallusfeiten maar niet onder ogen te hoeven komen, verbazen me.

Maar voor de geïnteresseerden: ik heb genoeg bewijs waaruit blijkt dat ik niets heb geïnitieerd en toch allerhande piemelprenten krijg. Dik, gerimpeld, klein of gefotografeerd met groothoeklens, zodat ze bijna in je oog prikken. De meesten zijn erect en dat vind ik er nog wel het meest opdringerige aan. Het is net alsof je er iets mee moet.

Met een hoofdletter P

Ik maak er kunst met een grote P van, maar ik kan me voorstellen dat een jonger, kwetsbaarder iemand zo’n dwingend beeld als heel intimiderend kan ervaren. Hoog tijd om dit vergrijp beboetbaar te maken dus! Maar is dat niet al zo? De wetgeving hierover is mij niet helemaal duidelijk. Volgens strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff overtreed je met het sturen van één enkele dickpic op grond van artikel 240 al de wet, maar onlangs hoorde ik Gerard Spong juist weer zeggen dat het niet strafbaar is. Hoe zit het nou?

Het is natuurlijk een vrij nieuw fenomeen. De generatie van voor het internet ging de buurt niet rond om polaroids van hun piemel bij de buurvrouw in de bus te douwen. Ik vermoed dat het wel strafbaar is, maar geen prioriteit heeft. Dat je pas een casus hebt na ontvangst van meerdere foto’s.

Eigenlijk gaat het ook vaak zo met doodsbedreigingen, intimidaties en al die andere narigheid die mensen elkaar via internet aandoen. Tenminste, dat is mijn persoonlijke ervaring. Wordt het niet eens tijd om de prioriteit van dit soort zaken flink op te schroeven? In de openbare ruimte worden exhibitionisme en intimidatie tenslotte ook bestraft. Zolang dreigers en dickpikkers ongestraft hun gang kunnen gaan, is het wereldwijde web eigenlijk een soort wild wild west.

Het beste zou zijn om anonimiteit op social media te verbieden. Maar geldboetes mag van mij ook, liefst betaald aan de ontvanger van de dickpics. Dan tuig ik meteen met mijn picollage naar het politiebureau om eens flink te cashen.”