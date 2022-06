Daghoroscoop 15 juni - Neem afstand van mensen die negatief zijn, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Romantische kansen kunnen zich veelvuldig voordoen. Status en macht zijn sterke afrodisiaca en dat kan blijken tijdens werk-gerelateerde ontmoetingen. Je kunt dit jaar in contact komen met belangrijke en invloedrijke mensen, die bovendien jouw carrière een boost kunnen geven.

RAM

Frustratie kan je parten spelen als het maken van afspraken moeite kost en het succes waarop je wacht op zich laat wachten. Iemand die je geld schuldig is kan doen alsof z’n neus bloedt. Kortom: het zit even niet mee, maar het gaat voorbij.

STIER

Het kan een dag met hobbels en kuilen worden; wat je zorgvuldig hebt voorbereid kan volkomen de mist in gaan of er ontstaat zonder in- of aanleiding een crisis. Je zult alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd koel te houden.

TWEELINGEN

Familieverplichtingen kunnen botsen met privéplannen. Trek geen extra verantwoordelijkheden naar je toe; je goede wil maakt weliswaar indruk, maar jouw geloofwaardigheid slinkt als je in gebreke blijft. Zet gedachten op een rij.

KREEFT

Diplomatie lijkt noodzakelijk in relaties, thuis, onder vrienden en zakelijk. Winst wordt verwacht als je met vrouwen of publiek te maken hebt. In één-op-één situaties zul je subtiel moeten balanceren tussen geven en nemen.

LEEUW

Je kunt een kans krijgen plaatsen te bezoeken waar je niet eerder bent geweest. Het zal tegemoetkomen aan je behoefte aan avontuur. Financiële voorspoed kan op zich laten wachten. Neem afstand van mensen die negatief zijn.

MAAGD

Een gunstige dag voor persoonlijke en zakelijke partnerschappen. Je bent toleranter dan anders. Vanmiddag kun je al te spraakzaam zijn of praat je jouw mond voorbij als een gesprek een ongewone kant op gaat. Word niet sentimenteel.

WEEGSCHAAL

Je bent misschien de hele dag in actie zonder op bijzondere prestaties te kunnen bogen. Je hebt van die dagen en voorbereidend werk is ook belangrijk. Relaties onderhouden eveneens. Laat je in de liefde niet te snel afschepen.

SCHORPIOEN

Als je fantasie overuren maakt is het lastig om op je werk te focussen. Blijf bij de les en trap op de rem als je op hol slaat. Schiet niet meteen uit je slof als collega’s vervelend zijn; ze kunnen problemen hebben die je niet weet.

BOOGSCHUTTER

Discussies kunnen een levendige stempel drukken op deze dag. Denk goed na voor je een opdracht aanvaardt waarvan vrijwel vaststaat dat deze je zal vervelen. Om tevreden en gelukkig te worden moet je meer geven en nemen.

STEENBOK

Gastvrijheid is mooi, maar overdrijf het niet. Er zijn andere manieren om indruk te maken dan met dure drankjes en hapjes. Leg een creatieve uitdaging die frustratie oproept een tijdje terzijde. Oefen geduld.

WATERMAN

Verzet zoveel mogelijk werk voor de lunch, want de middag kan anders verlopen dan gepland. Afspraken kunnen worden afgezegd of iemand die een cruciale rol speelt, blijkt onbereikbaar. Houd gesprekken kort, maar blijf beleefd.

VISSEN

Een gesprek verloopt goed als je jouw rusteloosheid weet te beheersen. Probeer niet tijdens een eerste gesprek allerlei details te regelen. Toon karakter als je reputatie wordt aangevallen. Verwacht vooral niet te veel van anderen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!